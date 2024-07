Come riconoscere il colpo di calore nel criceto?

Quali sono i sintomi e i rimedi del colpo di calore nel criceto? Ci sono dei sintomi precisi, dei segnali che aiutano a riconoscere il colpo di calore nel criceto. Più comunemente si riscontrano l'affanno, la stanchezza e i tremori. Più grave è la situazione, più peggiora la salute dell'animale. Soccorrerlo nel più breve tempo possibile fa la differenza fra la vita e la morte.

Come si riconosce il colpo di calore nel criceto? Respiro affannoso;

Debolezza e letargia;

Pelle arrossata e calda;

Salivazione eccessiva;

Pelo umido;

Battito accelerato ma debole;

Tremori;

Convulsioni. Questi sono i sintomi principali del colpo di calore nel criceto. Più le temperature elevate persistono, più questi peggiorano. Per intendersi, basta poco tempo perché dall'affanno si passi alle convulsioni, e non è da escludere la morte. La disidratazione non trattata, infatti, può essere fatale per chiunque.

Cosa fare se il criceto ha caldo? Prima di tutto è essenziale togliere il criceto dall'ambiente eccessivamente caldo. Se si può è meglio spostarlo in un luogo più fresco. In alternativa lo si può avvolgere all'interno di un panno umido. Attenzione, però, non deve essere freddo: gli sbalzi di temperatura eccessivi non fanno mai bene. Si rischia, infatti, di sottoporlo a un ulteriore stress e di peggiorare la situazione. Si può provare a dargli da bere dell'acqua fresca, ma senza forzarlo: se non vuole ingerirla ci sarà un motivo. Dopodiché è sempre meglio contattare il veterinario di fiducia per avere direttive più specifiche e capire se è il caso di portarlo a visita. Inoltre, come spesso accade, la prevenzione è la terapia migliore. In estate è quindi meglio giocare d'anticipo e fare in modo che il criceto viva in un luogo ben ventilato, all'ombra e lontano dal sole diretto.

Come ci si accorge che il criceto sta male? Non gioca;

Non corre sulla ruota;

Non fa esercizio fisico;

Manifesta stanchezza improvvisa;

Si distende su un fianco e non si muove per molto tempo;

Dorme sulla schiena o in una posizione insolita. Se si verificano i sintomi descritti in precedenza o il criceto non è attivo come di consueto, se le temperature sono elevate, è altamente probabile che abbia un colpo di calore. In questo caso, quindi, bisogna intervenire velocemente per contrastarlo. Torna utile guardare anche le orecchie e le zampe. Qualora dovessero essere rosse, è probabile che qualcosa non vada. Il criceto, infatti, cerca di disperdere il calore; tuttavia, in condizioni sfavorevoli, il normale raffreddamento non avviene. Vanno controllati anche il muso e la bocca: se sono sempre bagnati e il criceto sbava vuol dire che produce troppa saliva. Anche in questo caso il suo è un tentativo di abbassare la temperatura, il fatto di non riuscirci produce gli effetti di quello che è uno stress termico. Se si ha un criceto con il colpo di calore, potrebbero presentarsi tremori e convulsioni. Questo si verifica nei casi più gravi ed è certo che serva l'intervento dello specialista. Significa che il corpo è fortemente sotto pressione e che è necessario intervenire in pochissimo tempo.

Come si può capire se un criceto è in ibernazione? Il battito diminuisce quasi sino a fermarsi;

Il metabolismo rallenta;

La temperatura del corpo si abbassa;

Non ci sono movimenti durante il sonno. Se si hanno dei dubbi - e non si sa se il criceto sia in ibernazione, svenuto o morto - bisogna saper leggere gli indizi. È bene controllare il respiro verificando che la gabbia toracica si muova ancora. Un altro segnale del letargo è da ricercare nelle sacche guanciali: se sono piene vuol dire che ha fatto scorta per nutrirsi e risparmiare energie. Un'altra maniera per verificare lo stato del criceto è quella di toccarlo molto delicatamente. Se è morbido al tatto, di certo non è morto. Infine va controllato l'ambiente circostante per capire se ci sono stati movimenti recenti o meno. Se le incertezze persistono, è necessario contattare il veterinario.

Come rianimare un criceto? Oltre a quanto finora detto, può tornare utile spruzzare dell'acqua fresca sul criceto. Si può provare anche a bagnargli le zampe con l'acqua tiepida, mai fredda. Come accennato in precedenza, è importante evitare degli sbalzi termici importanti e improvvisi. Se la differenza fra la temperatura esterna e interna è eccessiva, l'animale rischia le convulsioni o addirittura l'arresto cardiaco. Se le sue condizioni non si normalizzano in massimo dieci minuti e la condizione di ipertermia persiste, è bene andare dallo specialista o, meglio, al pronto soccorso veterinario. La scelta deve propendere per il luogo di primo intervento aperto più vicino.