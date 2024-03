Come si riconosce un coniglio nano: specie e caratteristiche Riconoscere un coniglio nano può essere più complicato del previsto. Per questo motivo proviamo a spiegare nel dettaglio tutte quelle che sono le caratteristiche di questa particolare tipologia di coniglio. Uno sguardo a quelle che sono le varie razze, le dimensioni tipiche e non solo. Una guida utile per tutti. Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Specie di coniglio nano Nano Olandese;

Testa di Ariete Nano;

Testa di Leone Nano;

Colorato;

Hotot;

Rex;

American Fuzzy Lop;

Angora;

Himalaya;

Polacco. Per riconoscere un coniglio nano è utile anche conoscere tutte le razze, con le sue particolarità. Di seguito riportiamo le tre principali.

Coniglio nano Olandese: caratteristiche Partiamo con il coniglio nano olandese, che è tra le specie più famose per quanto concerne i conigli da compagnia. Come spiega il nome, è nato nei Paesi Bassi. Ciò avveniva agli inizi del Novecento. Si è scelto di incrociare una piccola razza, nota come coniglio polacco, con dei piccoli esemplari selvatici, al fine di creare questa particolare specie. Vanta un mantello morbido e lucido, che richiede pochissima manutenzione rispetto ad altre razze a pelo lungo. Il manto si caratterizza, inoltre, per una gran varietà di colori. Generalmente l'indole è molto amichevole, giocosa e curiosa, quando si ritrova a crescere in un ambiente amorevole. Purtroppo il visto accorciato può causare dei problemi di salute. Si parla di malocclusione dentale in svariati casi. La razza può inoltre essere soggetta a problematiche respiratorie a causa del naso e della bocca così piccoli.

Coniglio Testa d'Ariete nano: caratteristiche Il coniglio Testa di Ariete Nano è invece noto per le sue orecchie lunghe e flosce. Sono diffuse svariate tipologie, che differiscono tra loro soprattutto per le dimensioni. Anche in questo caso il manto può essere di vari colori e motivi. Pelliccia corta e poca manutenzione richiesta. In generale si riscontra inoltre un buon temperamento e gran tendenza all'affettuosità nei confronti degli umani. Specie più grande e robusta dell'Olandese, a rischio allo stesso modo di malocclusione dentale. A ciò si aggiungono potenzialmente delle problematiche connesse alle orecchie flosce. È infatti necessario verificate in maniera regolare la preferenza di infezioni in corso.

Coniglio Testa di Leone nano: caratteristiche Concludiamo questa mini carrellata con il coniglio Testa di Leone Nano, che è stato geneticamente studiato per non superare il peso di 1,7 kg. Famoso per la sua pelliccia molto soffice intorno alla testa, che è frutto di un gene della criniera. Alcuni nascono senza, è bene sottolinearlo, e altri con due. Questa razza vanta differenti colori e motivi e richiede una frequente tolettatura, sfruttando cardatori e pettini di acciaio. Nel corso dell'anno ci si ritroverà inoltre a fronteggiare la muta. Anche in questo caso, infine, può verificarsi un problema di malocclusione dentale.

Coniglio nano: le misure Nano Olandese – Misure che vanno dai 30 ai 40 cm, con 1,5-2 kg di peso massimo, in media. Le orecchie sono piccole e robusta, con circa 7 cm di lunghezza;

– Misure che vanno dai 30 ai 40 cm, con 1,5-2 kg di peso massimo, in media. Le orecchie sono piccole e robusta, con circa 7 cm di lunghezza; Testa di Ariete Nano – Misure che vanno dai 24 ai 28 cm, circa, con un peso che varia da 1,5 a 2 kg;

– Misure che vanno dai 24 ai 28 cm, circa, con un peso che varia da 1,5 a 2 kg; Testa di Leone Nano Colorato – Raggiunge una lunghezza massima di 25 cm, in media, con 1-2 kg di peso massimo. Le orecchie sono ben dritte e la lunghezza è di massimo 6 cm;

– Raggiunge una lunghezza massima di 25 cm, in media, con 1-2 kg di peso massimo. Le orecchie sono ben dritte e la lunghezza è di massimo 6 cm; Hotot – Con un peso che varia tra 1,3 e 1,8 kg, le sue dimensioni sono in genere di 25 cm circa. Vanta orecchie lunghe e pendenti e una pelliccia bianca e morbida;

– Con un peso che varia tra 1,3 e 1,8 kg, le sue dimensioni sono in genere di 25 cm circa. Vanta orecchie lunghe e pendenti e una pelliccia bianca e morbida; Rex – Misure generali tra 30 e 40 cm, con orecchie ben lunghe, allineate e ricoperte di folto pelo, dalle misure di circa 12 cm;

– Misure generali tra 30 e 40 cm, con orecchie ben lunghe, allineate e ricoperte di folto pelo, dalle misure di circa 12 cm; American Fuzzy Lop – Dimensioni decisamente ridotte, con una lunghezza generale sui 25 cm circa e un peso non superiore a 1,8 kg. Orecchie pendenti da 5,8 cm circa e ben 19 colorazioni;

– Dimensioni decisamente ridotte, con una lunghezza generale sui 25 cm circa e un peso non superiore a 1,8 kg. Orecchie pendenti da 5,8 cm circa e ben 19 colorazioni; Angora – Mantello molto lungo ma effettive dimensioni ridotte, con circa 25 cm di lunghezza. Considerando il folto pelo, il peso può raggiungere anche i 2,7 kg;

– Mantello molto lungo ma effettive dimensioni ridotte, con circa 25 cm di lunghezza. Considerando il folto pelo, il peso può raggiungere anche i 2,7 kg; Himalaya – Misure che si attestano intorno ai 30 cm, circa, con un peso tra 1,3 e 1,8 kg e orecchie di circa 7 cm di lunghezza;

– Misure che si attestano intorno ai 30 cm, circa, con un peso tra 1,3 e 1,8 kg e orecchie di circa 7 cm di lunghezza; Polacco – Noto anche come coniglio nano Ermellino, vanta un peso di 1 kg, circa, orecchie mai più lunghe di 7 cm, con una media di 5,5 cm e una lunghezza al di sotto dei 24 cm.

Quanto pesa un coniglio nano? Come spiegato, i conigli nani non sono di certo tutti uguali. Generalmente parlando, però, la lunghezza degli esemplari creati varia dai 30 ai 40 cm, ma esistono delle specie tendenzialmente più piccole. Il peso varia invece tra i 600 e i 1200 gr. Di certo molto dipende anche dall'alimentazione ma, come spiegato in precedenza, alcuni esemplari possono toccare anche la soglia dei 2 kg e superarla di poco.