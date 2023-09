Pulire una tartaruga di terra: come farle il bagno

In particolare quelle tartarughe che sono uscite dal letargo invernale potrebbero aver accumulato una certa quantità di sporcizia sul loro carapace. Ricordiamo che una tartaruga pulita è una tartaruga destinata a vivere più a lungo. Al tempo stesso, questo animale non è particolarmente propenso al farsi toccare: sono creature autonome , che si gestiscono da sole e soprattutto che non richiedono particolari cure da parte dell'uomo.

Se avete mai posseduto una tartaruga o comunque avete sempre desiderato averne una, probabilmente vi sarete informati sulle regole d'igiene nella loro routine. Pulire una tartaruga , all'occorrenza, fa parte delle procedure per mantenerla in salute.

Se è vero che in natura le tartarughe di terra non conoscono il significato di lavaggio e pulizia, dall'altra queste creature nate in cattività hanno decisamente meno difese immunitarie delle loro sorelle libere. Meglio dunque proteggerle con la giusta dose di igiene. Inoltre, parallelamente alla pulizia della tartaruga stessa, è più che mai importante pulire quanto possibile il suo habitat.

È il momento di pulire la tartaruga quando si possono osservare piccoli sedimenti di sporco che si sono depositati sul suo guscio. Soprattutto, è importante lavare la tartaruga nel momento in cui il suo box sono è molto sporco. Essendo creature molto delicate che vivono in un habitat interamente costruito da noi, è importante che le tartarughe si trovino nelle condizioni di vivere la loro quotidianità in un ambiente relativamente pulito.

Sebbene non ci sia bisogno di attività di pulizia così frequenti, il numero di operazioni di lavaggio della tartaruga potrebbe differire in base al comportamento e alle inclinazioni individuali del proprio animale. Insomma: ognuna è fatta a modo suo e le abitudini possono influire anche molto su quanto si sporcano e quanto in fretta.

Gli strumenti succitati sono essenziali per pulire tartarughe come per esempio la molto diffusa tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans). Ricordate però che le tartarughe, anche se nate in cattività, non amano particolarmente il contatto con gli esseri umani . In particolare, non gradiscono molto l'essere maneggiate. È difficile pulire bene una tartaruga senza prenderla in mano, ma esistono alcuni accorgimenti per ridurre lo stress che potremmo causarle.

Compiendo queste azioni ridurremo al minimo lo stress della tartaruga. Ricordiamoci comunque di osservare tutto ciò che fa e cerchiamo di ridurre al minimo qualsiasi cosa che possa turbarla in questa situazione che per lei è già "anomala".

Non sfreghiamo con forza né la testa né le zampe. Le tartarughe di terra potrebbero presentare delle piccole croste di sporco sul volto, ma cerchiamo di fare in modo che sia l'acqua tiepida a eliminarle. Qualora ci accorgessimo che rimangono, possiamo provare a usare un cotton-fioc per vedere se vengono via. Se così non fosse, è meglio rivolgersi a un veterinario per accertarsi che non si tratti di un'infezione.

Quando si lava una tartaruga è importante non forzare la mano . Anche se possono volerci meno di dieci minuti, teniamo presente che la tartaruga non è un cane: potrebbe decidere che non gradisce affatto, e voler uscire dalla bacinella o mordere. Se notiamo che il suo corpo e le sue zampe sono ancora sporche, prima lasciamole il suo spazio e poi proviamo a rimuovere con molta, molta delicatezza ciò che è in eccesso.

Come pulire il guscio della tartaruga di terra

Contrariamente a quanto possiamo pensare, il guscio è una zona sensibile del corpo della tartaruga. Dunque non possiamo pensare di sfregarlo con troppo vigore o con noncuranza: rischiamo di farle male. Spazzoliamo con delicatezza anche il guscio, e facciamo in modo di non usare più forza di quanta non sia necessaria per rimuovere i residui di sporcizia. Anche la pelle, per quanto possa sembrarci spessa e rugosa, è molto sensibile. Sarebbe opportuno, dunque, spazzolarla con molta cura e delicatezza.

Nel periodo della muta, le squame del guscio potrebbero cadere, ma è sempre meglio non forzare il processo e lasciare che siano loro a farlo in maniera autonoma.

In questo modo andremo ad eliminare non solo i residui di sporco sul guscio e sulla pelle, ma anche la cheratina morta. In natura, la tartaruga segue procedure di pulizia autonome, sfregando il guscio contro i sassi per mantenerlo pulito ed efficiente.