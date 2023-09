I gatti sono bravi a pulirsi da soli, ma un punto in cui non possono pulirsi sono le orecchie . Sapere come pulire le orecchie di un gatto è un'abilità importante se ne hai uno domestico. Pulire le orecchie del vostro animale a casa ti consente di identificare eventuali problemi di salute che il vostro micio potrebbe avere, come detriti accumulati, acari dell'orecchio o un'infezione.

È consigliabile parlare con il vostro veterinario prima di acquistare un detergente per le orecchie. Gli astringenti come l' aceto , l'alcool e il perossido di idrogeno possono danneggiare le delicate orecchie del vostro gatto.

I benefici della pulizia delle orecchie del gatto

È molto importante includere un controllo dell'orecchio nella routine settimanale del vostro gatto. Se vedete o annusate qualcosa di insolito, contattate il veterinario. A meno che voi non vediate segni evidenti di detriti, non è necessario pulire le orecchie del vostro animale domestico molto spesso. Per la maggior parte dei gatti, ogni pochi mesi va bene.

Pulire le orecchie ad un gatto lo aiuta a rimanere in ordine (proprio come piace a lui, quando lo vediamo leccarsi ovunque) e riduce il rischio di infezioni. Le infezioni alle orecchie possono essere sintomi secondari di altri problemi di salute, quindi non esitate, anche in questo caso, a chiamare il vostro veterinario di fiducia.

La regola d'oro per la cura degli animali domestici è la sicurezza prima di tutto! Nonostante i gatti siano molto autonomi, alle sue orecchie dovete pensarci sempre voi. Si tratta di un passaggio indispensabile per la sua salute, da non sottovalutare mai, e vedrete che, anche il micio più insofferente, pian piano si abituerà a questa routine.