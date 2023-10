Pulire le orecchie al cane è fondamentale per garantire il benessere del tuo pet . Che siano lunghe o corte infatti sono particolarmente sensibili e delicate, esposte all'attacco di funghi, parassiti e batteri. Impara a pulirle con regolarità per evitare l'insorgenza di malattie fastidiose e di otiti.

Perché pulire le orecchie al cane

Le orecchie del cane presentano una struttura che è simile a quella umana. Nei nostri amici a quattrozampe però il senso dell'udito è particolarmente sviluppato ed essenziale per l'orientamento. Allo stesso tempo le orecchie del cane sono molto delicate, soggette a infiammazioni e all'attacco di parassiti e batteri.

La pulizia regolare del condotto uditivo dunque è importantissima per prevenire otiti e il catarro auricolare, ossia una infiammazione provocata da una produzione eccessiva di cerume. La frequenza con cui pulire le orecchie al cane è legata soprattutto alle sue abitudini. Se fido trascorre molto tempo all'aperto, rotolandosi nell'erba e giocando nelle pozzanghere, sarebbe meglio effettuare la pulizia con maggiore frequenza. Ricorda inoltre che i cani che soffrono di infezioni spesso tendono a scuotere la testa e a inclinarla di lato, grattando la zona. Ti accorgerai inoltre che le orecchie saranno rosse e gonfie.

Per evitare che fido possa agitarsi troppo durante l'operazione di pulizia, cerca di effettuare la pulizia in un ambiente che sia neutro, piacevole e rilassante. Muoviti sempre con grande cautela, pulendo con attenzione le pieghe e le fessure dell'orecchio in cui spesso si accumulano sporcizia, cerume e polvere. Non esiste una differenza fra orecchie lunghe e corte, questa parte del cane andrà sempre pulita con regolarità e attenzione per il suo bene.