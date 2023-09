Gabbia del criceto: cosa fare per pulirla bene Se avete un criceto domestico uno dei compiti più importanti per prendervi cura di questo animale è la pulizia della sua gabbia. Se non sapete come pulire la gabbia del criceto, vi elenchiamo dei passaggi fondamentali. Alcune operazioni andranno ripetute quotidianamente, mentre la pulizia profonda più saltuariamente, magari una volta a settimana (ma qualche esperto ritiene vada bene anche due volte al mese, a vostra discrezione). I criceti sono animali molto carini e affascinanti, ma il loro habitat va curato con molta attenzione, evitando l'accumulo di cibo (che tendono a nascondere), zone umide sotto il suo dispenser dell'acqua, e ovviamente gli escrementi. Il cibo deve essere fresco, la lettiera e i suoi giochi, compresa la ruota, sempre puliti, e evitate l'umidità.

Come pulire la gabbia del criceto Rimuovere i residui di cibo

Pulire gli escrementi

Rinfrescare la lettiera

Passare un panno umido con disinfettante su tutte le superfici

Asciugare bene

Impedire l'accumulo di umidità sotto l'acqua

Pulire i giochi e la eventuale ruota

Acqua e cibo sempre freschi. Come vedete i passaggi sono davvero pochi: dato che il criceto è uno degli animali domestici più semplici da accudire, il minimo che possiate fare è curare e tenere pulita la sua gabbietta, in modo da renderla un posto confortevole.

Cosa serve per pulire la gabbia del criceto Disinfettante apposito;

Panno asciutto. Potete trovare disinfettante e soluzioni detergenti nei negozi per animali. Potete usare anche del detersivo per i piatti o un sapone delicato per le mani per alcune aree della gabbia, quelle più esterne. Non utilizzate mai prodotti chimici aggressivi per le pulizie giornaliere o settimanali, poiché possono essere pericolosi per gli animali domestici. Un panno o un asciugamano sarà utile per lavare la gabbia. Assicurati di avere anche di avere paglietta per il "letto" del vostro criceto.

Pulizia giornaliera della gabbia del criceto Possiamo distinguere tra pulizia giornaliera e pulizia profonda, da eseguire quando ritenete opportuno (non meno di una volta a settimana). Ogni giorno dovrete rimuovere tutto il cibo non consumato e i rifiuti del vostro criceto domestico. Con un paio di guanti e con l'aiuto di una spatola, per proteggere anche noi da batteri e infezioni, è possibile rimuovere i resti di cibo ed escrementi, mantenendo pulito l'habitat domestico del criceto. Si andrà poi ad aggiungere materiale da lettiera pulito. Dovrete anche cambiare l'acqua dolce da bere. Date anche una bella occhiata sotto il giaciglio del criceto e il contenitore dell'acqua, per trovare eventuali macchie di umido. Asciugate tutto e rimuovete gli escrementi. È importante che la gabbia sia asciutta e ogni traccia di detersivo rimosso. Non è da sottovalutare la pulizia accurata dei giochi del vostro criceto, e tenete a mente che è sempre meglio spendere qualcosina in più ma sceglierli resistenti e sicuri, così come la gabbia stessa.

Pulizia profonda della gabbia del criceto Se la gabbia emette cattivi odori o se gran parte della lettiera del vostro criceto è sporca, dovrete ricorrere ad una pulizia profonda dell'intera gabbia e cambiare la lettiera. È anche importante notare che i criceti hanno l'abitudine di mettere da parte pezzi di cibo e poi chiederne di più. Sostituire regolarmente la lettiera vi aiuterà ad assicurarvi che non ci sia cibo nascosto in decomposizione nella gabbia del vostro amico peloso. A prescindere da questi campanelli d'allarme, è giusto regolarmente ricorrere ad una pulizia profonda. Per farlo potete ricorrere ad aceto o candeggina, ma ricordate sempre di non utilizzare prodotti chimici aggressivi. Dovrete poi risciacquare con acqua tutto accuratamente. Assicuratevi che tutto sia completamente asciutto prima di rimettere dentro la lettiera, gli accessori e, naturalmente, il vostro criceto.