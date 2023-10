Capire come pulire un acquario bene è fondamentale per chiunque abbia in casa dei pesci. Questa pratica infatti è essenziale per salvaguardare l'esistenza e il benessere dei pet, rispettandoli. L' equilibrio dell'ecosistema presente in un acquario, sia d'acqua dolce che salata, è piuttosto delicato, per questo è essenziale prestare grande attenzione e non commettere errori. Scopriamo dunque quali sono gli step per pulire al meglio l'acquario e l'attrezzatura perfetta per svolgere questo compito.

Seguire i 10 step, ve lo diciamo subito, non è semplicissimo. Guanti alla mano, occorre come prima cosa scollegare gli elementi elettrici presenti, ossia filtro , pompe e riscaldamento . In seguito vanno rimosse le decorazioni di grandi dimensioni, cercando di non sollevare dal fondo dei detriti. A questo punto (e dopo aver scelto quanta toglierne) va rimossa l'acqua: in media andrebbe sostituito il 10% dell'acqua dell'acquario almeno ogni 2-3 settimane. Per togliere l'acqua usa un aspiratore a sifone e un tubo flessibile. Poi vanno rimosse le alghe extra, possibilmente con il pulitore magnetico. Va anche pulito delicatamente il vetro interno, con una spazzola apposita e senza creare troppo movimento. In seguito, tocca al filtro: basterà rimuoverlo e sciacquarlo nell'acqua tolta dall'acquario. Ricordati di non sciacquare mai il filtro mettendolo sotto il getto del rubinetto, questa operazione infatti rischierebbe di rimuovere i batteri buoni presenti e utili per l'acquario. Se il tuo filtro è meccanico invece risciacqualo e posizionalo rapidamente al suo poto per evitare di eliminare le colonie batteriche. In caso di filtro con assorbitori di ammoniac a, carbonio oppure resino a scambio ionico, il consiglio è quello di cambiare questo elemento ogni due settimane per migliorare le sue performance e l'assorbimento dei materiali. Infine per pulire il filtro del tubo serviti di un pennello. In seguito, con l'aiuto del sifone è bene pulire la ghiaia.

Ma come si fa nello specifico? Come abbiamo detto serve un pulitore magnetico, che è senza dubbio il metodo più semplice per ripulire alla perfezione il vetro ed eliminare le alghe. Questo strumento è costituito da due magneti dotati di un rivestimento in feltro. Posiziona dentro l'acquario un magnete e fallo combaciare con quello all'esterno.

Abbiamo accennato all'importanza di pulire l'acquario dalle alghe, nei nostri 10 step. Queste piante marine, se incontrollate, possono essere nocive sia per i pesci d'acqua dolce che per quelli d'acqua marina .

Per pulire un acquario usato è essenziale che sia totalmente vuoto prima di iniziare a pulirlo. Procurati sale e aceto per rimuovere l'odore dei pesci e le macchie, e pad per il lavaggio . Risciacqua con attenzione la struttura, poi aggiungi l'acqua, verificando che non siano presenti delle perdite.

Come pulire l'acquario con i pesci dentro

Probabilmente a questo punto vi state chiedendo come pulire un acquario con i pesci dentro, ma la verità è che... i pesci non vanno rimossi! A meno che non sia davvero necessario (per esempio si debba spostare un pesce malato), che non sia un caso limite e straordinario, in generale rimuovere i pesci dall'acquario è dannoso, è uno stress per loro e può anche incidere sul loro benessere per via della contaminazione da parte di batteri.

Qualora non vi sentiate del tutto sicuri, sappiate che esistono anche diversi esperti che si occupano della pulizia dell'acquario. Il consiglio però è di imparare a farlo da voi, in modo tale che il benessere dei vostri pesci sia nelle vostre mani e sia tenuto d'occhio proprio da voi che li conoscete uno per uno.