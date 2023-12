Come pulire l'acquario della tartaruga? L'acquario per le tartarughe è un accessorio importantissimo per il benessere delle proprie tartarughine. La sua pulizia attenta e scrupolosa dovrebbe entrare in una routine consolidata di igiene e cura. Se vuoi imparare a pulire l'acquario della tartaruga, continua a leggere. Prima però ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Come fare per mantenere pulita l'acqua delle tartarughe? L'acquario delle tartarughe ha delle caratteristiche molto specifiche e richiede tanta cura e tanta attenzione. Mantenere pulita l'acqua significa pulire l'acquario con frequenza sufficiente, in base alle dimensioni dello stesso e al numero di tartarughe che vi vivono. Anche conoscerne specie, abitudini, sesso e tanto altro può fare la differenza nelle proprie routine per mantenere l'acqua pulita. Quando si svuota l'acquario dall'acqua, può essere utile pulire le pareti a fondo, con una spugna, e setacciare il fondale dai residui di sporco. In questo modo l'acqua rimarrà più pulita, più a lungo. L'installazione di un filtro può aiutare a mantenere l'acqua pulita, specialmente se le tartarughe sono più di una. Per quanto possa essere piccolo, l'acquario produce, con la sua esistenza, materiali di scarto che se non vengono eliminati vanno a inquinare l'ambiente, rendendolo malsano per le tartarughine. Esistono diverse tipologie di materiale filtrante, ognuna delle quali è perfetta per un certo tipo di acquario, di tartarughe e di abitudini.

Pulizia acquario tartarughe d'acqua Installa un filtro per l'acqua

Conosci le tue tartarughe

Non limitarti all'acqua: pulisci anche le pareti

Pulire il fondo con un setaccio

Usa solo ed esclusivamente prodotti dedicati e non tossici

Come cambiare l'acqua alle tartarughe Preleva la tartaruga e mettila in una piccola vaschetta

Rimuovi eventuali filtri o riscaldatori

Rimuovi le aree emerse

Butta via l'acqua

Pulisci bene le pareti e il fondo

Riempi la vasca fino a metà

Usa l'aceto bianco per disinfettare le pareti

Pulisci bene il filtro

Risciacqua e asciuga l'acquario

Riempi l'acquario al livello desiderato

L'acqua deve avere una temperatura intorno ai 25-27°C

Usa il biocondizionatore per eliminare il cloro dall'acqua

Ripopola la vasca con elementi decorativi e zone emerse

Rimetti la tartaruga nella vasca e dalle un premio per la sua pazienza!

Quante volte si cambia l'acqua alla tartaruga? Quanto è grande l'acquario?

Quante tartarughe ci vivono? La periodicità con cui è necessario cambiare l'acqua dell'acquario delle tartarughe dipende da diversi fattori. In linea generale non esiste un numero di giorni preciso: fare attenzione ai segnali è il primo passo per imparare a prendersi davvero cura delle proprie tartarughe. Ad esempio, attraverso l'osservazione, ti renderai conto che potrebbero esserci dei rifiuti o degli scarti sul fondo dell'acquario. Si vedono piuttosto bene e tendono a rendere l'acqua poco cristallina e opaca. In linea generale, è ora di cambiare l'acqua alla tartaruga quando l'acquario ha cambiato colore o emana un odore sgradevole. Le tartarughe sane vivono infatti in un ambiente inodore, sintomo di buona salute.

Pulizia del filtro dell'acquario tartarughe Pulire il filtro è un aspetto molto importante della pulizia dell'acquario della tartaruga. Ogni filtro ha le sue istruzioni e, se presente un'eventuale particolato usa e getta, potresti doverlo sostituire con uno nuovo. In questo modo sarai sempre sicuro che il filtro funziona alla perfezione, e dovrai lavare meno spesso tutto l'acquario. Ad esempio, i filtri esterni permettono di verificare in qualsiasi momento il livello e la qualità di filtrazione, ma l'acqua viene aspirata dall'acquario in una sede a parte, e restituita poi in via purificata. Se disponi di un serbatoio di sedimentazione, invece, potresti incorrere nel problema delle tartarughe molto piccole che vi rimangono incastrate.

Come pulire la tartaruga di acqua? In linea generale, una tartaruga ben tenuta non avrà bisogno di grandi attività di pulizia personale. Al contrario, meno si lava la tartaruga, meglio è. Se desideri comunque pulirla, usa solo acqua a temperatura ambiente e uno spazzolino a setole morbide. Per quanto riguarda testa e zampette, non forzare la mano. Se noti una piccola incrostazione, prova a rimuoverla con un po' d'acqua, ma nulla di più. Ricordati inoltre che se l'animale mangia in modo sano ed equilibrato, non ci sarà praticamente bisogno di lavare l'animale.