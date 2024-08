Come proteggersi dalle zecche dei boschi?

Come evitare di prendere le zecche nei boschi? Indossare pantaloni e maglie a maniche lunghe;

Utilizzare repellenti per insetti contenenti DEET;

Evitare l'erba alta;

Trattare gli indumenti con repellenti. Per prevenire le punture di zecche durante le nostre escursioni nei boschi è essenziale vestirsi adeguatamente per proteggere il corpo, utilizzare repellenti contenenti DEET (dietiltoluamide) sia sul nostro corpo che sul nostro abbigliamento, ed evitare di spingersi nell'erba alta. Le zecche sono artropodi appartenenti all'ordine degli Ixodidi, compreso nella classe degli Aracnidi (come ragni, acari e scorpioni), e sono parassiti ematofagi, si nutrono cioè di sangue e possono essere pericolosi agenti di trasmissione di malattie infettive.

Cosa usare per non farsi attaccare dalle zecche? Indossa abiti chiari;

Usa repellenti specifici;

Indossa abbigliamento trattato;

Utilizza calze e scarpe adeguate. Per evitare che le zecche si attacchino al nostro corpo durante le escursioni in ambienti boschivi, è importante adottare misure preventive come l'uso di repellenti specifici per questi animali, da applicare anche sugli indumenti, indossare scarpe chiuse e calze adeguate, e possibilmente vestire abiti chiari, che rendono più facile individuare l'eventuale presenza di questi parassiti. I repellenti da utilizzare sulla pelle e sugli abiti repellenti devono essere a base di DEET (dietiltoluamide) o di KBR 3023 (icaridina), ed è quindi opportuni leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta per essere sicuri di star utilizzando il prodotto corretto per tenere lontane le zecche. È importante sottolineare che la specie di zecca più pericolosa per l'uomo è proprio la zecca dei boschi (Ixodes ricinus), abbastanza diffusa a terra, nell'erba e nei cespugli, soprattutto in zone umide e ombreggiate, ma anche ai margini dei sentieri, di solito in zone al di sotto dei 1500 metri d'altitudine.

Che cosa odiano le zecche? Repellenti per insetti;

Oli essenziali;

Piante aromatiche. Come detto, il rimedio principale per le zecche è l'uso di repellenti specifici, a base di DEET o KBR 3023. In alternativa, alcuni oli essenziali, come l'olio di lavanda, l'eucalipto e il rosmarino possono venire in nostro soccorso, così come i profumi a base di piante aromatiche quali citronella, geranio, melissa o lavanda.

Dove si attaccano le zecche nell'uomo? Sul cuoio capelluto;

Dietro le orecchie;

Tra le ascelle;

Sulle gambe e sulle braccia;

Nelle pieghe della pelle. C'è una regola generale da tenere a mente: dovendo nutrirsi del sangue della loro "vittima", le zecche prediligono posti meno esposti, nei quali poter fare i propri comodi in tutta tranquillità. Non è quindi difficile trovarle tra i capelli, alla base del collo, tra le ascelle, nelle pieghe di gambe e braccia o tra quelle della pelle. È quindi fondamentale, una volta rientrati dalla propria passeggiata nei boschi, spazzolare gli indumenti prima di portarli all'interno e, come ricorda il Ministero della Salute sul proprio sito, effettuare un esame visivo e tattile della pelle di tutto il corpo e degli indumenti, con particolare attenzione ad ascelle, inguine, gambe, ombelico, collo e testa.

Quanto vivono le zecche sui vestiti? Le zecche possono sopravvivere per un certo periodo sui vestiti in attesa di individui da cui poter succhiare il sangue. Per questo, una volta rientrati da una passeggiata in un ambiente boschivo, è opportuno spazzolare gli indumenti e lavarli accuratamente. Un ciclo breve con l'asciugatrice uccide tutte le zecche ma, nel caso in cui non disponessimo di questo elettrodomestico, sarà necessario fare un lavaggio in lavatrice ad almeno 60 gradi centigradi, dato che le zecche sono resistenti e sopravvivono anche a un lavaggio completo a 40 gradi. In realtà, però, un altro nemico degli aracnidi è il freddo, quindi una temperatura inferiore ai 20 gradi centigradi po' comunque essere sufficiente per ucciderli.

Le zecche muoiono in acqua? Le probabilità di sopravvivenza delle zecche in acqua dipendono da diversi fattori, ma in generale si può dire che questi insetti non muoiono facilmente quando sono immerse. Le zecche, difatti, sono animali molto resistenti: ad esempio, nel caso della comune zecca del legno (una delle più comuni), si stima che possa sopravvivere fino a 37 mesi senza cibo. È opportuno ricordare che le zecche soffrono le temperature basse, ma hanno comunque una tolleranza molto elevata. A una temperatura di dieci gradi inferiore allo zero, possono infatti sopravvivere anche 24 ore. E l'acqua non fa differenza, dato che una zecca totalmente immersa può sopravvivere anche più di tre settimane. Non serve quindi a nulla cercare di annegarlo, ad esempio scaricandole nel water. Inoltre, le zecche sono in grado di "nuotare" nell'acqua per cercare un ospite da cui nutrirsi. Ciò nonostante, sebbene possano sopravvivere in acqua per un certo periodo, possono comunque morire se l'ambiente diventa troppo inospitale o se vengono esposte a condizioni estreme come temperature molto basse o troppo elevate.

La larva di zecca è pericolosa? Le larve di zecca che entrano in contatto con un essere umano possono teoricamente causare irritazioni, ma non ci sono studi a sufficienza per dimostrare che siano in grado di diffondere agenti patogeni che causano malattie. Le malattie infatti si trasmettono quando una zecca contrae un'infezione e poi la passa all'ospite successivo. È possibile che le larve delle zecche non siano portatrici di patogeni, perché non si sono ancora nutrite di un ospite.

Come riconoscere la larva di una zecca? La larva è lo stadio più piccolo della zecca, grande circa 1 mm, durante il quale l'animale ha solo tre paia di zampe (invece di 4). Ad un controllo superficiale, potrebbero anche essere scambiate per dei piccoli nei. L'accoppiamento delle zecche avviene sull'ospite. La femmina, dopo essersi riempita di sangue e accoppiata, si stacca e cade a terra, dove depone le uova e prima di muore. Dall'uovo emerge una larva che cerca un ospite su cui nutrirsi. Le larve della zecca dei boschi solitamente parassitano piccoli animali, come uccelli e roditori. Dopo il pasto di sangue, la larva si stacca, cade a terra e muta in ninfa. Quest'ultima troverà un nuovo ospite, che stavolta potrebbe essere anche un animale di taglia più grande. Dopo un nuovo pasto, si stacca nuovamente e muta in adulto, che cercherà per un'ultima volta un nuovo ospite.

Puntura di zecca: dopo quanto tempo si avvertono i sintomi? Di norma, affinché una zecca possa trasmettere un'infezione e dunque per rendere visibili i sintomi, deve rimanere attaccata 36-48 ore alla cute per completare il proprio pasto. Spesso è possibile vedere la zecca attaccata alla pelle, che risulta ingrossata dal sangue ingerito. Il più delle volte però, la puntura di zecca passa inosservata perché indolore, dato che questi insetti rilasciano una saliva anestetica che può impedire di percepire il morso. Può però capitare che la zona morsa possa rimanere infiammata e gonfia, e può causare irritazioni ed eruzioni cutanee.

La zecca è pericolosa per l'uomo? Come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità, il morso della zecca non è di per sé pericoloso per l'uomo, ma i rischi sanitari dipendono dalla possibilità di contrarre infezioni. Le patologie infettive veicolate da questi insetti nel nostro Paese sono principalmente l'encefalite da zecca o Tbe, la malattia di Lyme (trasmesse principalmente dalla zecca dei boschi) e la meningoencefalite da zecche.