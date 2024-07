Come proteggere un gatto nudo dal sole?

Monitorare i possibili segni di colpi di calore o scottature in questi casi è essenziale, così come fornire sempre acqua fresca e un riparo ventilato.

Per proteggere un gatto nudo dal sole è fondamentale utilizzare una protezione solare specifica per gli animali da applicare ogni due o tre ore.

Come proteggere il gatto dal sole?

Limita la sua esposizione al sole;

Crea delle zone ombreggiate all'esterno;

Usa la crema solare specifica;

Fagli indossare abbigliamento protettivo;

Monitora i sintomi di scottature o colpi di calore.

Per proteggere il gatto dal sole evita di farlo esporre ai raggi UV nelle ore più calde del giorno, ossia fra le 10:00 e le 16:00. In questo periodo di tempo prova a farlo stare in casa oppure assicurati che abbia libero accesso a delle zone d'ombra in terrazza o in giardino.

Per creare delle zone ombreggiate all'aperto utilizza tende da sole, ombrelloni oppure piante da giardino. Esistono delle creme solari che sono formulate appositamente per gli animali.

Usa una protezione solare che sia priva di ingredienti tossici e sicura, spalmandola soprattutto sulle zone più sensibili come naso, pancia e orecchie.

Se il tuo gatto tollera l'abbigliamento potresti fargli indossare degli indumenti protettivi che siano leggeri e traspiranti, perfetti per coprire le zone più sensibili.

Monitora i segni dei colpi di calore e delle scottature, individuando possibili desquamazioni, arrossamenti o irritazioni della pelle. Se il tuo gatto mostra letargia, vomito o difficoltà respiratorie contatta subito il veterinario per intervenire.