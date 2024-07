Come proteggere un cane nudo dal sole? Lozioni solari di alta qualità e con un fattore di protezione elevato: ecco come proteggere un cane nudo dal sole. Nei mesi più caldi e nelle giornate più soleggiate, anche se usciamo solo per una passeggiata con il nostro cane, è bene proteggerlo, specie nelle aree meno pelose o più delicate, come le orecchie.

Come proteggere il cane dal sole? Esci nelle ore meno calde e meno soleggiate;

Passeggiate all'ombra;

Usa una lozione solare ad alta protezione;

Usa la regola dei 7 secondi. Dobbiamo proteggere i nostri cani dai pericoli del caldo e dal sole per evitare colpi di calore, svenimenti, dermatite e irritazioni. Ovviamente è sempre sconsigliato uscire nelle ore più calde; prediligete passeggiate al fresco e all'ombra. Prima di uscire e far camminare il vostro animale sull'asfalto usate la regola dei 7 secondi: se il suo è troppo caldo per la vostra mano, lo sarà anche per le zampe del vostro amico fidato. Una lozione solare ad alta protezione e di buona qualità è sempre utile, specie per le aree del corpo del vostro cane meno pelose e più irritabili.

I cani devono indossare la protezione solare? Sì, i cani devono indossare la protezione solare poiché possono contrarre scottature e cancro alla pelle proprio come i loro proprietari. La protezione solare per cani ha lo stesso scopo che ha per gli esseri umani: proteggere la pelle dai danni causati dall'esposizione prolungata ai raggi UV del sole. Se per i cani nudi è essenziale, non pensate che tutte le altre siano al "sicuro": le razze con mantelli più corti e leggeri come Pitbull, Bull terrier, Boxer bianchi e Dalmata sono più a rischio di danni solari, specialmente nelle zone del corpo con peli radi o senza pigmento. Detto questo, tutti i cani possono trarre beneficio dalla protezione solare mentre sono all'aperto per lunghi periodi di tempo.

Migliore crema solare per cani: come sceglierla? Alta qualità;

Protezione 30 o superiore;

Formulazione specifica per i cani. La prima cosa da fare per il benessere del nostro cane nudo è scegliere una crema protettiva di alta qualità con un fattore di almeno SPF30, che blocca quasi il 97% dei raggi UVB, che andrà riapplicata dopo eventuali bagni o, comunque, ogni due ore. Attenzione anche a usare una formulazione specifica per cani: gli ingredienti presenti nella crema solare umana possono essere tossici per i nostri animali. Questo rischio è accentuato dalla possibilità che il cane si lecchi ingerendo la crema. È necessario leggere le etichette ed evitare qualsiasi crema solare che contenga ossido di zinco e acido para-amminobensoico. L'opzione più sicura è acquistare una crema solare creata appositamente per i cani. Se ciò non è possibile, un'alternativa è utilizzare una crema solare pensata per i bambini con un SPF pari o superiore a 15. È comunque meglio consultare il veterinario prima di optare per qualsiasi prodotto.

Dove si mette la crema solare al cane? Naso;

Orecchie;

Pancia;

Inguine;

Qualunque altra area priva di pelo. La crema solare sul cane si applica nelle zone più delicate e/o prive di pelo. Indipendentemente dal tipo di pelo del tuo cane, è molto importante prendere di mira le aree del suo corpo che hanno poca o nessuna copertura di peli, come il naso, le orecchie, la pancia e l'inguine. Se il tuo cane ha punti calvi in ​​qualsiasi parte del corpo (i gomiti sono comuni), assicurati di applicare la protezione solare anche lì.

Esiste una crema solare per cani bianchi? Sì, esiste. I cani, e i gatti, bianchi o dal manto molto chiaro, vanno ulteriormente protetti. E per essi in commercio sono presenti delle creme apposite. La loro cute è più irritabile di quella degli altri cani (o gatti), e quindi la protezione apposita va messa più volte anche nella stessa giornata. Applicare la crema solare ben prima di uscire è molto importante poiché, una volta che si è verificata una scottatura solare, molti cani e gatti si irritano se la zona dolorante viene toccata, rendendo l'applicazione della crema solare più difficile.