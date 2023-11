Come prepararsi all'arrivo di un gatto?

Quando si decide di adottare un gatto è necessario assicurarsi che abbia tutto ciò di cui ha bisogno, ma come ci si prepara all'arrivo di un micio in casa? In questo breve articolo cercheremo di fornire alcuni consigli utili. Tuttavia, per informazioni più specifiche, è utile chiedere consiglio al veterinario.

Quando arriva un nuovo gatto, sia esso un gattino o un gatto già adulto, per i primi giorni, potrebbe essere necessario tenerlo all'interno di una stanza, o comunque in un ambiente più circoscritto rispetto all'intera superficie della casa. Questo può rivelarsi utile per consentire al nuovo arrivato di adattarsi gradualmente all'ambiente, imparando a riconoscerne odori e suoni. Lasciarlo libero per l'intera casa - soprattutto se molto grande - potrebbe, infatti, far sentire l'animale spaesato ed impaurito. In questo primo periodo di adattamento, inoltre, è opportuno dare al micio il proprio spazio, non forzandolo ad avere contatti, a giocare o ad essere accarezzato se questo manifesta apertamente di non voler interagire. Ogni gatto, difatti, è diverso dall'altro e possiede un proprio carattere, necessitando di tempi differenti per adattarsi alla sua nuova casa e alla sua nuova famiglia.

Il trasportino è fondamentale per trasportare il gatto sia presso la propria casa il girono del suo arrivo, sia per future visite dal veterinario o altri spostamenti necessari. Ve ne sono di diverse tipologie; la scelta del giusto trasportino deve tener conto di diversi fattori, come le dimensioni del gatto, la sicurezza della chiusura, il comfort e la facilità di pulizia.

Lettiera e sabbia

Naturalmente, la lettiera e la sabbia per gatti con cui riempirla sono fondamentali nella casa in cui abita un gatto. Le dimensioni della cassettina igienica devono essere tali da consentire la giusta libertà di movimento al micio. La sabbia - o ghiaia - deve essere di un materiale non irritante per l'animale, meglio se priva di profumazioni che possono infastidire o irritare le delicate vie aeree del gatto. La lettiera va poi posizionata in un luogo tranquillo e lontano dal cibo e dall'acqua. Se si ha più di un gatto, una sola lettiera non è sufficiente, ma bisogna aggiungerne altre in funzione del numero di animali posseduti.

