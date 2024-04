In secondo luogo, continua a leggere per saperne di più, ma prima di ricordarti che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Il tuo obiettivo in quanto padrone di una tartaruga di terra che va in letargo è quello di creare per lei le condizioni ideali per un buon riposo invernale. Questo significa ricreare una situazione simile a quella che vivono in natura , con un po' di monitoraggio veterinario in più per evitare di mandare in letargo una tartaruga malata, con meno probabilità di farcela.

Come preparare le tartarughe per l'inverno?

Registra il peso prima, durante e dopo il letargo

Non ibernarla a stomaco pieno

Controlla che la bocca non contenga rimasugli di cibo

Falle fare un bagno prima del letargo

Non ibernare senza sapere di che specie è (alcune specie non vanno in letargo!)

Verosimilmente, la tartaruga andrà in letargo durante la stagione fredda. Questo percorso biologico porta l'animale ad attraversare un lasso di vita "latente" e rallentato, dove le sue funzioni vitali sono basse o pressoché nulle.

La temperatura perfetta per il letargo va dagli 0° ai 10° C.

Se la temperatura fosse più alta, per esempio sopra i 10 e fino ai 18°, la tartaruga non si dovrebbe considerare in letargo, ma in uno stato di letargia molto pericoloso. In queste temperature, infatti, il rettile può muoversi e bruciare energia, ma non ha abbastanza forza né per mangiare né per bere. Questo manda la tartaruga in deficit energetico e la spinge inevitabilmente verso il dimagrimento, la perdita di tono muscolare e infine all'abbassamento delle difese immunitarie. Un pericolo serio per la sua salute.

Se la temperatura scende sotto gli 0°, invece, la tartaruga rischia di congelare o di subire lesioni da freddo.

Puoi dunque immaginare che il letargo non sarà mai davvero un momento in cui mettere la tartaruga in una scatola, o sottoterra, e dimenticarla per qualche mese. Per essere sicuro che stia bene, dovrai sempre monitorare la temperatura.