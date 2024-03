Come prendersi cura di una calopsitta: dalla voliera al cibo Conosciuta erroneamente anche con il nome di calopsite, la calopsitta è un uccello delizioso capace di riempire di gioia e felicità una casa. Prendersene cura, naturalmente, richiede attenzioni e un po' di conoscenza della specie. Ecco tutto quello che devi sapere su come prendersi cura di una calopsitta, tenendo presente che per ogni domanda specifica è sempre meglio rivolgersi al veterinario. Prima di approfondire, però, non dimenticare di unirti al nostro canale Whatsapp e di seguire il nostro profilo Instagram per essere sempre aggiornato su salute, benessere e cura dei nostri amici animali.

Come mantenere una calopsitta? Acquistare due o più esemplari che possano farsi compagnia

Voliera di grandi dimensioni (almeno 100 x 200 x 200 cm) per 3-4 esemplari

Se possibile, recinto all'aperto

Un buon substrato La calopsitta è un animale gregario che ama la compagnia dei suoi simili. In assenza di un compagno pennuto, questo grazioso pappagallino verrà a cercare te, e lo farà in maniera vocale e senza risparmiare i decibel. I padroni alle prime armi, dunque, devono comprendere l'importanza di adottare almeno due o più calopsitte alla volta, in maniera che possano farsi compagnia. La leggenda metropolitana dello specchio della gabbia, così da "ingannare" l'uccello a fargli pensare di non essere solo, non ha alcun fondamento scientifico. Una calopsitta ha bisogno di moltissimo spazio: una voliera molto grande o, se possibile, una stanza interamente dedicata allo stormo. Nella bella stagione è consigliabile creare un habitat esterno alla casa, in giardino e all'ombra, dove possa godere appieno dell'aria fresca. Il substrato della voliera di una calopsitta dovrebbe essere costituito da ciottoli, legno e sabbia. La creazione di tanti trespoli, posatoli e altalene è quintessenziale al benessere delle calopsitte, che amano avere ampio spazio di movimento e trascorrono molte ore a giocare e cantare. I contenitori del cibo e dell'acqua devono essere tanti quanti gli occupanti della gabbia.

Come addomesticare un calopsitta? Imbeccale il cibo

Accarezzale il dorso

Scaldala tra le mani

Parlale dolcemente e a voce bassa

Avvicinala al viso

Portala con te più spesso che puoi in giro per casa La calopsitta è un animale socievole che, se abituato sin da piccolo, diventerà inseparabile dal suo padrone e dai suoi amici pennuti. Se gli farai ascoltare della musica, questa piano piano imparerà a riprodurne la melodia. Incoraggiala a cantare: per loro è uno stimolo vitale, capace di renderle felici e ridurre i livelli di stress da cattività.

Cosa piace fare ai calopsitta? Le calopsitte amano giocare e svolazzare ovunque. Sul mercato troverai un gran numero di giocattoli in plastica o cartone destinati a tenere occupati questi pappagallini. La calopsitta trascorre gran parte del suo tempo a giocare con le sue compagne, a svolazzare e a mordicchiare tutto quello che le capita a tiro, oltre che emettere suoni divertenti e molto acuti.

Cosa dare da mangiare alla calopsitta? Mela

Albicocca

Banana

Ciliegie snocciolate

Cocco

Datteri

Fichi

Uva

Pompelmo

Kiwi

Melone

Pera

Ananas

Pesca

Melograno

Mango

Fragole

Asparagi

Lenticchie, quinoa o riso venere cotti

Broccoli

Cavolo

Carote

Mais

Cetrioli

Rape

Piselli

Peperoni

Zucca

Spinaci

Patate dolci Integra sempre a questa alimentazione una quantità di semi, grit e un osso di seppia. In base al suo stato di salute, puoi consultare un veterinario per valutare di introdurre complementi alimentari per uccelli. Da evitare come la peste i cibi troppo grassi. Inoltre, è sempre consigliabile evitare avocado, cioccolato e cibi troppo salati.

Calopsitta: si affeziona? La calopsitta è una creatura dolcissima e sì, con il giusto addestramento, sarà una fedele compagna di avventure, sempre pronta a seguirti dappertutto e curiosare mentre lavori, cucini o svolgi i tuoi hobby. In sostanza la risposta è sì: la calopsitta tende a legarsi molto al suo compagno umano. Un po' meno, però, nel caso in cui abbia altre calopsitte in gabbia con lei, cosa che comunque è caldamente consigliata per la sua salute mentale.

Calopsitta: può stare da sola? La calopsitta non può stare da sola. Allevarla in solitudine può avere effetti anche gravi sulla sua salute mentale, provocandole problemi comportamentali come stress, apatia, inappetenza e aggressività sia negli esemplari maschi che femmine.

Calopsitta: prezzo Il prezzo medio di una calopsitta si aggira tra i 20 e i 50 euro per esemplare. Naturalmente il prezzo varia in base all'allevamento e al colore. Alcuni piumaggi, infatti, sono più ricercati di altri.