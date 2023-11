Prendersi cura di un canarino può essere un'esperienza stupenda . Questo uccellino così vivace infatti è un animale domestico molto diffuso. Deve il suo nome alle isole Canarie, distinguendosi per il suo canto meraviglioso e l'attaccamento ai padroni, ma prima di saperne di più su di lui però, seguiteci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

Cosa sapere prima di prendere un canarino?

Bisogno di compagnia;

Stanze ideali;

Temperatura ideale;

Alimentazione;

Osservazione;

Esistenza pacifica.

Esattamente come quando si sceglie un cane dal canile o quando lo si acquista, si deve tenere presente che il canarino è un animale, un piccolo esserino con tante necessità. Di conseguenza, prima di prenderne uno, ricordate che ha delle specifiche necessità, che si concentrano nel precedente elenco ricco di cose da sapere che saranno essenziali per la sua salute.

Iniziamo dal bisogno di compagnia: il canarino è un animale sociale, che ha bisogno di vedere movimento e gioia intorno a sé. Di conseguenza è bene posizionare la gabbia in stanze frequentate (come il salotto o il living), così l'animale non si sentirà mai solo. Al contempo, alcune stanze vanno escluse: non potete tenerlo in cucina perché i vapori presenti in questa stanza potrebbero rivelarsi nocivi e dovrete scegliere una stanza che la notte sia completamente buia, in modo tale che l'uccellino possa riposare come si deve.

Poi, occorre tenere presente la loro temperatura ideale, che deve restare sempre tra a i 15 e i 20 gradi Celsius. Ancora, i canarini seguono una specifica alimentazione, di cui parleremo anche meglio in seguito, che per quanto semplice deve essere sempre tenuta in considerazione onde evitare problemi intestinali. Non dimenticate inoltre che un canarino deve essere sempre osservato: il suo modo di esprimere malessere è molto diverso dal nostro e tenerlo d'occhio è essenziale.

Infine, ricordate che se decidete di prendere un canarino decidete di assicurargli un'esistenza pacifica e sicura: non mettete sempre le mani nella gabbia, non provocategli spaventi e fate in modo che sia sempre felice.