Come prendere in braccio il coniglio? Un quesito ricorrente per i neofiti è come prendere in braccio il coniglio correttamente. I conigli sono socievoli e curiosi per natura, quindi sviluppare un buon rapporto con loro può essere gratificante per entrambi. È importante socializzare con il coniglio fin dalla tenera età in modo che si senta a suo agio nel contatto umano. È fondamentale prenderlo in braccio nel modo giusto, poiché senza una corretta gestione è possibile che il tuo coniglio ti veda come una minaccia e abbia paura.

Come si fa a prendere un coniglio in braccio? Avvicinati lentamente;

Fai piano;

Prendilo da terra;

Coprigli gli occhi;

Stai attento. Muoviti lentamente e parla a bassa voce con i conigli per non spaventarli. È più probabile che siano rilassati in un ambiente di manipolazione tranquillo e calmo. Raccogliere i conigli quando sei vicino al livello del suolo difficilmente li spaventerà ed è anche più sicuro, poiché aiuta a evitare che cadano accidentalmente dall'alto. Coprire gli occhi con un asciugamano o nell'incavo del braccio può aiutarli a sentirsi più rilassati mentre li tieni, ma dovresti assicurarti che le loro narici non siano bloccate e che possa respirare facilmente. La sicurezza è fondamentale quando si maneggiano i conigli, poiché le loro fragili spine dorsali possono essere danneggiate gravemente, o addirittura mortalmente: infatti, possono avere reazioni impreviste se si sentono insicuri e possono iniziare a lottare e dimenarsi quando vengono tenuti in braccio, rischiando così di cadere.

A cosa stare attento quando hai un coniglio in braccio? Tienilo con fermezza senza stringere;

Mantieni la schiena e le zampe posteriori;

Zampe contro il tuo petto;

Non prenderlo per le orecchie;

Tranquillizzalo per tutto il tempo;

Non affidarlo a bambini piccoli;

Evita le superfici scivolose. Una volta preso in braccio e tranquillizzato, ci sono una serie di accortezze da rispettare per il benessere del coniglio. Tienilo delicatamente ma con fermezza: assicurati che una mano sostenga sempre la schiena e le zampe posteriori. Aiutalo a sentirsi sicuro tenendo tutti e quattro le sue zampe contro il tuo corpo. Non prendere mai i conigli per le orecchie: sarebbe estremamente stressante e molto probabilmente potrebbe arrecare loro danni. Cerca di farlo sentire sereno e al sicuro, ridurre il suo stress ci permette di minimizzare il rischio di lesioni, poiché smetterà di compire movimenti inconsulti che potrebbero mettere a repentaglio la sua incolumità. Ovviamente, questo dipende molto dal temperamento, dalla salute e dalla vivacità del tuo animale domestico, oltre al rapporto stabilito in precedenza con lui. Sorveglia i bambini in ogni momento se sono loro a prendere in braccio il coniglio. Anzi, in realtà è consigliabile farlo tenere solo dagli adulti o i bambini più grandi responsabili, che dovrebbero essere in grado accoglierlo tra le proprie braccia senza incorrere in pericoli. Infine, quando lo posate, evitate di posizionarlo su superfici scivolose: mettere giù un asciugamano può aiutare questo animale a sentirsi più sicuro.

Come stabilire il contatto giusto con il tuo coniglio? Inizia presto;

Sii gentile;

Interagisci alla sua altezza. Abitua i tuoi conigli al contatto umano socializzando subito con loro imparando il loro linguaggio. I conigli che non vengono maneggiati regolarmente fin dalla giovane età, o che subiscono un trattamento rude a qualsiasi età, possono trovare angosciante il contatto umano. Quindi sii gentile e trattali con delicatezza e con cura, non alzare mai la voce, e non spaventarli in alcun modo. È consigliabile che tutte le interazioni avvengano al piano del pavimento quando possibile.

Perché il coniglio non si fa prendere in braccio? Non è abituato;

Non hai stabilito un rapporto con lui;

Ha paura per esperienze negative passate;

Malattie o lesioni. Può accadere che il tuo coniglio veda l'essere preso in braccio come un'esperienza spaventosa e associa te o le persone in generale a questa cosa. Questo perché può avere un trauma passato, non è abituato, o non hai utilizzato nessuna delle accortezze sopra elencato. Il coniglio non può essere trattato come un cane o un gatto, è un animale diverso, che è poco abituato a stare in braccio, e molto fragile fisicamente. Se sei preoccupato per il comportamento del tuo coniglio, chiedi al veterinario di escludere qualsiasi forma di malattia o lesione che potrebbe causare problemi. È importante escludere che non abbia patologie o dolori che rendono l'essere toccato una vera agonia. La sua reazione alla presa in braccio, o in generale al contatto umano, può dipendere anche dalle loro passate esperienze se non è cresciuto con te. In questo caso avrai bisogno di pazienza per contribuire a far crescere la sua fiducia nei confronti delle persone.