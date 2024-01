Far vivere più a lungo il cane: si può fare? Far vivere più a lungo il cane è il sogno di ogni padrone. Separarsi dal proprio pet infatti non è mai semplice e la morte del proprio cane può essere un'esperienza molto dolorosa. Proprio per questo sarebbe meglio garantire a fido una vita lunga e felice, mettendo in atto alcune strategie che possano consentirgli di restare in salute per molto tempo. Prima di scoprire tutto sull'argomento, però, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Quanto vive un cane? Cani di razza piccola: da 10 a 15 anni

Cani di razza media: da 10 a 13 anni

Cani di razza grande: da 8 a 12 anni

Cani di razza gigante: da 8 a 10 anni

Come far vivere più a lungo il cane: 10 consigli utili Dagli affetto

Sterilizzalo

Vai dal veterinario

Controlla le articolazioni

Fagli fare esercizio fisico

Allena la sua mente

Aiutalo a restare in forma

Cura i suoi denti

Fai attenzione all'alimentazione

Controlla l'igiene della casa L'affetto è un elemento chiave quando si parla di pets e di longevità. Per far vivere più a lungo il cane dunque ricordati di coccolarlo, di fargli sentire la sua presenza e di educarlo nel modo giusto, per evitare stress e ansia che potrebbero accorciare la sua aspettativa di vita. La sterilizzazione è un altro aspetto importante perché permette – dati alla mano – di aumentare la durata dell'esistenza del cane da 1 a 3 anni. Questo perché la sterilizzazione permette di prevenire numerose malattie. Al tempo stesso è importante pianificare delle visite periodiche dal veterinario per valutare il suo stato di salute e – in caso di necessità – intervenire prontamente. In particolare nei cani di razza grande le articolazioni tendono a logorarsi, portando a patologie come displasia o artrite. Dunque largo spazio a una dieta adeguata e al movimento fisico che – come accade per gli umani – anche negli animali è importantissimo per aumentare l'aspettativa di vita. Oltre alle articolazioni sarebbe bene tenere sotto controllo i denti: i problemi dentali infatti possono portare a infezioni e patologie che coinvolgono reni e cuore. Infine cerca di evitare in casa l'utilizzo di sostanze chimiche: una scelta che ti permetterà di migliorare la salute del tuo can e di diminuire la possibilità che possa sviluppare delle allergie.

Qual è la razza di cane che si ammala di meno? Affenpinscher

Basenji

Bichón à poil frisé

Border Collie

Cane da pastore belga

Chihuahua

Kelpie

Shiba Inu

Siberian Husky

Schnauzer gigante

Qual è la razza di cane che vive più a lungo? Basenji

Border Collie

Chihuahua

Jack Russell

Pinscher Nano

Shiba Inu

Yorkshire Terrier Intelligenza, resistenza ed energia caratterizzano i cani più longevi. Si tratta di quattrozampe, come il Jack Russell Terrier e i Pischer Nani, che non sono immuni da patologie, ma al tempo stesso hanno un'aspettativa piuttosto lunga se curati nel modo giusto.

Come affrontare la vecchiaia di un cane? Cura la sua alimentazione

Fagli fare movimento

Fallo visitare spesso dal veterinario

Assicurati che sia sempre al caldo e comodo Un cane viene considerato anziano quando ha superato i dieci anni d'età. Arrivato nella fase finale della sua esistenza fido avrà un'esigenza maggiore di dormire, potrebbe inoltre ammalarsi facilmente e modificare il suo comportamento. Per migliorarne la salute e aiutarlo a vivere meglio dunque non basteranno affetto e amore, ma dovrai prestare grande attenzione all'alimentazione del tuo pet, fornendogli cure che siano costanti e che gli permettano di affrontare con serenità la vecchiaia.