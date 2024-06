Come portare un pappagallo in viaggio? Fare in modo che il pappagallo sia comodo e al sicuro

Lasciare acqua e cibo da consumare durante lo spostamento

Predisporre un trasportino adeguato schermato su 3 lati

Chiedere consiglio al veterinario Se stai progettando di andare in vacanza, puoi scegliere se affidare il pappagallo a un pet-sitter o portarlo con te. Il consiglio base degli esperti è di preparare un trasportino, schermato su tre lati, con all'interno un tradizionale trespolo, in aggiunta vanno poi inseriti acqua e cibo. Ma vediamo meglio nel dettaglio tutte le possibilità.

Come portare un pappagallo in macchina? Leggere adeguatamente le leggi in merito al trasporto animali

Consultare il veterinario per consigli pratici

Scegliere il trasportino adeguato I pappagalli, così come tutti gli animali all'interno dell'abitacolo, devono rispettare la legge 169 del Codice della Strada. Secondo la normativa, i proprietari possono portare con sé i propri animali domestici, purché siano al sicuro all'interno di una gabbia, un trasportino o un contenitore. Nel caso dei pappagalli, viene consigliato l'utilizzo di un trasportino ad hoc, con un trespolo. Si suggerisce di oscurarne tre lati su quattro per favorire il benessere della specie e di non dimenticare mai il posizionamento di acqua e cibo. In auto, ma lo stesso vale per il treno, devono sentirsi al sicuro e ogni tanto hanno bisogno di essere monitorati. Attenzione all'aria condizionata se si viaggia in estate, non dovrà essere diretta o causerà problemi di salute. Se si utilizza la radio, è altrettanto importante evitare volumi eccessivi. Dialogare e fare in modo che il pappagallo percepisca la voce del proprietario è invece d'aiuto, offre un supporto psicologico importante all'esemplare che si sente rassicurato. Un'idea in più è avere uno scambio se il pappagallo sa parlare.

Come portare un pappagallo in nave? Informarsi sulle richieste della singola compagnia

Portare con sé certificati e documenti sanitari

Seguire le regole sugli spazi e le modalità di trasporto Ogni compagnia navale o di traghetti ha richieste diverse e talvolta specifiche; i pappagalli non sono animali così comuni da spostare come invece accade per cani o gatti. Si invita quindi a verificare ogni informazione con la singola azienda con cui ci si mette in viaggio. Tra gli aspetti principali c'è sicuramente la richiesta di portare con sé certificati e documenti sanitari, utilizzare un trasportino adeguato e provvedere al benesere del pappagallo.

Come portare un pappagallo in treno? Con un trasportino della dimensione adeguata

Seguendo i consigli di un veterinario

Preparando cibo e acqua da portare con sé In treno, valgono le stesse attenzioni richieste in auto: è importante stabilire uno spazio adeguato e della dimensione idonea in modo che il pappagallo si senta comodo ed è necessario che abbia con sé cibo e acqua. Si consiglia, a maggior ragione, di oscurare tre lati su quattro della gabbia e di far percepire la propria voce, così da rafforzare il legame e mantenerlo tranquillo. Purtroppo in questo caso non si può governare l'aria condizionata ma certamente si può prestare attenzione al posizionamento della gabbia, evitando il getto diretto.

Come portare un pappagallo all'estero? Informarsi sulle regole dello Stato d'ingresso

Documentarsi sulle richieste delle compagnie di viaggio che si occupano del trasporto

Mettere il benessere del pappagallo al primo posto Per prima cosa dobbiamo sottolineare che per portare il pappagallo all'estero bisogna valutare le leggi dello Stato di partenza ma soprattutto quelle di destinazione. Per evitare che l'animale venga bloccato o peggio respinto in frontiera o persino incorrere in sanzioni, è necessario pianificare con anticipo. Rivolgendosi al proprio veterinario sicuramente si possono ottenere informazioni dettagliate. Non sono previsti vaccini specifici ma molte nazioni richiedono che l'animale sia sano, che venga messo in viaggio con il passaporto e il certificato di buona salute. Alcuni richiedono in aggiunta i risultati di esami che mettano in evidenza il non contagio di malattie contagiose. In più, come previsto dalla legge, serve l'identificazione univoca cioè il microchip oppure l'anello inamovibile.

Come portare un pappagallo in aereo? Informarsi sulle richieste della compagnia aerea

Avere la doppia autorizzazione dell'azienda e del capitano

Pianificare per tempo evitando limiti di capienza Ogni compagnia aerea ha i suoi regolamenti, quindi la cosa importante è documentarsi su tutto il necessario con un tempo adeguato per prepararsi. Secondo la legge, i pappagalli possono viaggiare in aereo avendo l'autorizzazione della compagnia di volo e del comandante. Senza la doppia autorizzazione l'animale rischia di restare a terra. Il posizionamento non è in stiva, viene portato rigorosamente in cabina e catalogato come bagaglio a mano. Attenzione ai regolamenti delle aziende: alcune vietano la presenza di più di due volatili in un singolo viaggio; dunque, è consigliato evitare i last minute e pianificare tutto con attenzione.