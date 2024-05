Ma prima di scoprire di più sull'argomento e vedere come portare un gatto in spiaggia , vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

In questa guida vedremo quindi i passaggi fondamentali per portare il gatto al mare in modo responsabile e gratificante , con consigli pratici e utili per garantire il benessere dell'animale e del proprio padrone.

Far abituare il gatto al viaggio in trasportino, scegliere una location pet friendly, sono alcune delle accortezze da applicare per andare con il micio al mare. Portare il proprio gatto in spiaggia può essere un'esperienza emozionante e stimolante per gli amanti dei felini desiderosi di condividere momenti speciali con il proprio animale domestico, ma è opportuno sapere che potrebbe rappresentare una sfida sotto molti punti di vista.

Proprio per questi motivi, il consiglio è di pensare bene a se sia il caso di portare il nostro gatto in vacanza con noi. Qualora portare il vostro gatto in villeggiatura non fosse pratico o desiderabile, ci sono alternative che potrebbero essere più adatte alle esigenze del vostro felino : si potrebbe, ad esempio, cercare un professionista come un cat-sitter, lasciare il nostro gatto in un albergo per animali o, se c'è la possibilità, affidarci a una persona amica per badare al nostro animale domestico durante la nostra assenza.

Portare il proprio gatto in spiaggia potrebbe non essere solo una sfida dal punto di vista del benessere del felino , ma potrebbe anche richiedere la ricerca di una struttura ricettiva e di una spiaggia che permettano l'accesso agli animali domestici.

Come utilizzare il trasportino per portare il gatto?

Far familiarizzare il gatto con il trasportino

Abituare il felino a pettorina e guinzaglio

Compiere viaggi in macchina sempre più lunghi

Se necessario, consultare un veterinario comportamentalista

Nel caso in cui il vostro gatto non fosse già abituato al trasportino, agli spostamenti e al passaggio in luoghi nuovi, e non abbiate altra possibilità se non quella di portarlo con voi in vacanza (oltre ovviamente alla volontà di farlo), sarebbe opportuno prepararsi anche con un mese di anticipo, provando gradualmente a far abituare il nostro felino a quelli che saranno i cambiamenti che dovrà affrontare.

Se il gatto non è abituato al trasportino, una soluzione potrebbe essere quella di posizionare la sua cuccia trasportabile in casa, in un punto magari sopraelevato, e lasciarla sempre aperta, avendo l'accortezza di lasciare al suo interno qualche premietto.

Quando il gatto inizierà ad avvicinarsi e a esplorare il trasportino, creando quindi delle abitudini, potrebbe essere il momento per fargli fare dei viaggi in macchina, inizialmente brevi e, di volta in volta, sempre più lunghi.

Nel caso in cui non si riuscisse a far abituare il gatto al trasporto in macchina, in commercio esistono soluzioni come feromoni o prodotti naturali che possono aiutare a favorirne l'acclimatazione, ma sono comunque prodotti che è sempre bene vengano indicati da figure professionali competenti, come un medico veterinario esperto in comportamento animale.

A tal proposito, i medici veterinari esperti di comportamento riconosciuti in Italia sono iscritti nell'elenco della Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari italiani). Può aver senso fare delle consulenze anticipandosi, per favorire nel nostro animale un adattamento positivo ai cambiamenti.