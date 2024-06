Come portare un cane in hotel?

In linea generale ogni albergo ha le sue regole dedicate , che molto spesso sono pubblicate sul sito ufficiale oppure vengono inoltrate via email agli ospiti con cane. In questo modo è sempre possibile consultarle con largo anticipo e, in caso, fare domande o trovare un'altra struttura più adeguata alle proprie esigenze.

La prima cosa da fare è capire se il cane può andare in vacanza: un cane ben socializzato o tranquillo, che gode di ottima salute ed è in pari con le vaccinazioni, sarà un cane felice di accompagnarvi nelle vostre avventure e pronto per la nuova esperienza.

All'interno della quota potrebbero essere inclusi altri servizi , come per esempio il dog sitting o l'intrattenimento, anche se più spesso è prevista una tariffa a parte per questi bonus.

Il costo di soggiorno del cane in albergo è da non sottovalutare quando si valuta il budget per le vacanze. Oltre ad esserci un regolamento dedicato, infatti, gli ospiti con cane dovranno sostenere la quota per il loro animale domestico, all'interno della quale vi è il pernotto, la pulizia della struttura e della camera. Di regola il cibo è escluso e ogni padrone deve portare il suo, da casa.

Il trasportino può rivelarsi davvero utile in caso di cani di taglia piccola, mentre la museruola è molto importante se il cane è di dimensioni tali da spaventare qualcuno, da poter rubare dalla tavola e in generale per tutti quegli animali che hanno problemi a socializzare. Ovviamente questa andrà tenuta il meno possibile.

La spazzola è importantissime, specialmente nel periodo estivo, per aiutare il cane con la muta costante dovuta al caldo. Non solo: è anche molto utile per rimuovere piccoli frammenti di sporco dal pelo, specie dopo i bisogni.

Per esempio, le salviette detergenti sono estremamente utili nel caso in cui il cane non dovesse sentirsi bene con la pancia, così da igienizzarlo ed evitare di lasciare in giro odori sgradevoli.

Come gestire il cane in vacanza?

Insegnare il cane a stare da solo per brevi periodi di tempo

Abituare il cane a non mendicare dalla tavola durante i pasti

Socializzare il cane così da evitare le zuffe con altri cani

Fargli fare tanto esercizio fisico, così da stancarlo

Il cane dovrebbe essere felice di trovarsi in vacanza e, al tempo stesso, non dovrebbe mai disturbare gli altri ospiti con richieste di cibo o abbai.

Per far sì che i momenti in cui il cane potrebbe rimanere da solo in stanza siano meno dolorosi possibile, è importante procurarsi un recinto di dimensioni adeguate, fornito di acqua, coperta e cibo. Non solo: è molto importante farlo arrivare stanco in camera d'albergo, in questo modo sarà molto più semplice per lui rimanere solo in un luogo che non conosce. Facciamogli fare tanto esercizio fisico, così perlopiù dormirà durante la nostra assenza.

Se decidiamo di lasciare il cane solo durante la giornata (in caso di escursione dove il cane non può venire, per esempio), bisogna avvisare l'albergo, così che il personale delle pulizie non entri in camera con il cane presente, facendolo spaventare. Potrebbero essere disponibili servizi di pet-sitting, per esempio, a pagamento. In alternativa, è sempre meglio programmare la vacanza in funzione del proprio animale domestico, e rimandare a data da destinarsi l'escursione che non prevede il cane.