Siete pronti a partire con Fido, con Micio o con uno dei vostri pet ma non sapete se è possibile portare in viaggio gli animali ? Niente paura, la risposta è (quasi sempre) sì: quattro zampe e altri piccoli amici possono essere trasportati abbastanza serenamente, a patto di seguire regole e indicazioni.

Aereo, treno e nave sono quasi tutti pet friendly, con l' eccezione di alcune navi da crociera che preferiscono minimizzare i rischi per alcuni passeggeri. Nello scegliere il mezzo giusto per viaggiare con il proprio animale domestico, dunque, resta sempre necessario documentarsi per evitare di acquistare biglietti e trovarsi di fronte a brutte sorprese.

Viaggiare con gli animali in automobile

Rispettare il Codice della Strada;

Acquistare gli accessori giusti;

Cercare di tranquillizzare più possibile l'animale.

Come dicevamo, la macchina è sicuramente un mezzo comodo e agevole perché è privato e di conseguenza non ci sono "pericoli" che l'amico a quattro zampe urti la sensibilità di qualcuno. Questo però non significa che il trasporto in auto non sia regolamentato: per esempio, per legge, è obbligatorio che i cani utilizzino la cintura di sicurezza.

Il gatto deve naturalmente stare dentro il trasportino, ma, appunto, anche il cane deve essere tenuto legato e assicurato, in modo tale che non crei disagi e che, di conseguenza, non sia causa d'incidenti. Non è poi possibile che l'animale stia davanti: il Codice della Strada impone che sia tenuto nei sedili posteriori o nel portabagagli, se possibile separato dal guidatore con una rete divisoria.

Chiaramente, per rispettare il Codice della Strada occorre acquistare gli accessori giusti, tra cui appunto guinzagli, trasportini e separatore. Riguardo alle auto a noleggio, invece, le compagnie richiedono quasi sempre che gli animali siano collocati dentro il trasportino e alcuni possono anche richiedere una leggera sedazione.