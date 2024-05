Come si fa a portare il cane in vacanza?

Prima di scoprire come portare il cane in vacanza, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere …anche dei nostri amici animali.

Quella di portare il cane in vacanza non è sempre la scelta migliore: lunghi viaggi e paradisi tropicali possono essere per i cani una fonte di grave stress più che un divertimento. Nella maggior parte dei casi, però, è possibile condividere la propria vacanza con il proprio animale domestico e fare in modo che sia un'esperienza piacevole e rilassante per entrambi .

Con l'avvicinarsi dell' estate la voglia di vacanze inizia a farsi sentire, almeno per noi umani. Probabilmente i cani non sentono alcun bisogno di viaggiare, eppure è impensabile separarsi dai nostri compagni pelosi proprio nel momento tanto atteso del relax.

Visita dal veterinario, scelta della location che preveda la possibilità di portare con noi il nostro animale domestico, mettere in valigia qualcosa che gli ricordi casa, ecco i primi consigli per portare il cane con noi in vacanza.

Come portare il cane in vacanza?

Fare una visita preventiva dal veterinario;

Scegliere la giusta destinazione;

Portare giochi e oggetti familiari.

Se state pensando di partire per le meritate vacanze in compagnia del vostro cane, la prima cosa da fare è accertarsi che l'animale sia in regola con vaccinazioni e trattamenti antiparassitari. Una visita dal veterinario prima di partire è d'obbligo: non soltanto perché permette di essere sicuri di avere tutto sotto controllo, ma anche per ricevere degli utilissimi consigli su cosa mettere in valigia per il cane.

Prima ancora della visita preliminare, però, è importante scegliere la giusta destinazione: le località marittime dotate di spiagge per cani andranno benissimo per i cani che amano nuotare, ma certamente non saranno l'opzione migliore per quelli che soffrono molto il caldo o hanno paura dell'acqua.

I cani più esuberanti apprezzeranno sicuramente una vacanza in campagna o in montagna, tra prati e sentieri in cui dare libero sfogo alla propria voglia di giocare ed esplorare (sempre con la massima attenzione, soprattutto se c'è la possibilità di incontrare animali selvatici o altri cani non al guinzaglio).

Per farlo sentire al sicuro, è importante portare con sé alcuni oggetti familiari, come la cuccia o una copertina, e cercare di mantenere anche in vacanza le stesse abitudini e gli stessi orari per cibo e passeggiate.