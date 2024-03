Prima di scoprire come portare a spasso il coniglio in sicurezza , però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per non perdere neanche una notizia su salute e benessere , anche dei nostri amici pets.

Anche se non è così frequente incontrare coniglietti al parco, portare a spasso il coniglio non è un'idea folle come potrebbe sembrare. Al contrario, se fatto con le giuste accortezze potrebbe rivelarsi un'esperienza felice per entrambi, oltre che un toccasana per la salute e l'umore dell'animale.

Con l'arrivo delle belle giornate, la voglia di passare del tempo sdraiati su un prato a godersi l'aria mite di primavera inizia a farsi sentire. E non capita soltanto a noi. Chi vive con un coniglio potrebbe pensare di condividere questa gioia con l'amato pelosetto, soprattutto se non si dispone di un giardino o di un balcone in cui farlo scorrazzare in libertà.

Portare a spasso il coniglio: da dove iniziare

Non pensare mai e poi mai che il coniglio si comporterà come un cane;

Procurarsi un antiparassitario specifico;

Munirsi di pettorina e guinzaglio (o di un recinto portatile);

Assicurarsi che il coniglio sia vaccinato contro mixomatosi e malattia emorragica virale;

Abituare il coniglio alla pettorina;

Scegliere luoghi tranquilli e poco affollati;

Uscire solo quando c'è bel tempo e temperatura mite;

Evitare l'asfalto e superfici trattate chimicamente;

Attenzione ai pericoli e alle erbe tossiche.

Quella di portare a spasso il coniglio, per quanto curiosa, potrebbe rivelarsi un'idea tutt'altro che sciocca: soprattutto per i pelosetti che vivono in appartamento e non hanno la possibilità di prendere il sole e sentire l'erba sotto le zampe, una passeggiata al parco potrebbe essere un'attività molto positiva. Innanzitutto, perché l'esposizione alla luce del sole gli permette di sintetizzare la vitamina D di cui ha bisogno: i coniglietti che vivono in casa possono assumerne poca, e una carenza potrebbe portare a problemi alle ossa o ai denti.

La prima cosa da sapere se si sta pensando di portare a spasso il coniglio al guinzaglio, è che non si comporterà assolutamente come un cane: timoroso e indipendente per natura, il coniglio ci guiderà ovunque voglia lui, non risponderà ai richiami e non ci permetterà di far altro che seguirlo. Una possibile soluzione per evitare di seguire il pelosetto per tutto il tempo è quella di munirsi di un recinto portatile, in cui potrà prendere il sole e godersi l'aria fresca in posizione più o meno stanziale.

È molto importante uscire con il coniglio soltanto quando le temperature sono miti: da evitare assolutamente le giornate troppo calde (il piccolo non può sudare ed è soggetto a colpi di calore) e quelle umide e ventose, che possono far ammalare il coniglio. Bisogna comunque assicurarsi di poterlo portare in un luogo tranquillo, poco affollato e in cui sia possibile trovare una zona ombreggiata in cui ripararsi dal sole.

Un'attenzione particolare va riservata alla sicurezza del coniglio: oltre alla profilassi specifica contro mixomatosi e malattia emorragica virale, che vengono trasmesse da zanzare e altri insetti ematofagi, è bene che il pelosetto sia protetto anche dai parassiti come pulci, zecche e acari. Inutile dire che il coniglio, esattamente come avviene in casa, potrebbe provare a mordicchiare qualunque cosa attiri la sua attenzione, inclusi oggetti pericolosi o piante tossiche.