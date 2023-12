Se vi state chiedendo come piange un gatto e come fare a riconoscerlo, abbandonate l'idea di una valle di lacrime e preparatevi a scoprire il significato dei diversi suoni che compongono l'universo Meow. Prima, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere , anche dei nostri amici pets.

Anche i gatti piangono : vengono spesso dipinti come animali solitari e poco propensi agli slanci emotivi, eppure i piccoli felini sanno provare emozioni intense. I gatti che vivono in casa , poi, hanno anche imparato a comunicare i propri sentimenti a noi umani con un verso destinato (quasi) esclusivamente a noi, il miagolio.

Come capire se il gatto sta piangendo?

Se il nostro gatto piange, non vedremo scendere lacrime dai suoi occhi: i gatti piangono, ma non come noi umani. Per capire come piange un gatto bisogna comprendere il linguaggio che usa per comunicare con noi, con un'attenzione specifica all'ambito dei vocalizzi.

Il pianto del gatto, infatti, consiste in una serie di miagolii particolari che possono indicare sofferenza, noia o paura. A differenza nostra, il gatto non piange per tristezza ma per comunicare in maniera evidente un disagio o una mancanza a cui possibilmente porre fine.

Come ha evidenziato uno studio pubblicato nel 2020 sul Journal of Veterinary Science, il miagolio di un gatto che piange è tipicamente più lungo di quello di una semplice "chiacchierata", ed è tendenzialmente più grave. Inoltre, il suono emesso da un gatto in una situazione di stress o dolore è una melodia che tende verso il basso: il miagolio di un gatto felice di vederci è un suono che inizia dal basso e diventa più acuto; al contrario, il verso di un gatto sofferente o arrabbiato tende a mostrare una curva discendente.