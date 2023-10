Come parlare al cane per farsi capire

Come parlare al cane per essere comprensibili Sono millenni che il cane è il migliore amico dell'uomo. Abbiamo il privilegio di condividere una parte della nostra vita con alcuni esemplari di questa razza, e per farlo al meglio dobbiamo imparare a parlare con lui. Se comprendere il linguaggio del cane è fondamentale, al tempo stesso, è molto importante insegnargli a capire il nostro linguaggio e soprattutto rivolgergli parola in maniera da semplificare il salto di specie della comunicazione. La capacità dell'essere umano di parlare al cane, e viceversa, è il motivo principale per cui questa creatura è rimasta al nostro fianco per così tanto tempo. Capire le strategie chiave per parlare con questo animale può davvero facilitare la convivenza quotidiana e, in futuro, l'addestramento.

Come parlare con il proprio cane Tono dolce e fermo al tempo stesso

Sovrasta i rumori di fondo

Cattura la sua attenzione

Scegli le parole che deve imparare, e insegnagliele

Scegli sempre il rinforzo positivo

Non stancarti mai di riprovare

Prima di sgridarlo, pensa Il cane è ai nostri occhi un cucciolo per tutta la durata della sua vita, e lo dimostriamo soprattutto nel modo in cui gli rivolgiamo la parola. Molto spesso, infatti, ci rivolgiamo al nostro amico a quattro zampe con il tono suadente e allegro con il quale ci rivolgeremmo a un bambino. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che il cucciolo ama questo tipo di voce, mentre il cane adulto preferisce un tono normale, attraverso il quale gli sarà più facile comprendere gli ordini. L'importante è che il tono riesca sempre a sovrastare eventuali rumori di fondo e, soprattutto, sia in grado di catturare la sua attenzione. Prima di sgridare un cane perché non risponde ai comandi, è importante riflettere su tutti i punti che abbiamo elencato: forse c'è qualcosa che abbiamo tralasciato?

Quali sono le parole che i cani capiscono Il nome

Seduto

Zampa

No

A terra

Pappa

Giù

Fuori

Passeggiata A questo punto entra in gioco la scelta delle parole. Il cane è in grado di imparare una grande quantità di parole, almeno 90. È molto probabile che nel corso della sua vita un cane possa imparare alcune parole, ma è conoscenza diffusa che sia in grado di impararne una quantità davvero oltre le nostre aspettative. Un cane medio assimila nel corso della sua vita circa 90 parole. I cani più intelligenti, come i Border Collie o i Barboni, possono arrivare a capirne oltre 250. Se la prima volta il cane non capisce, è importante aiutarlo a imparare le parole scegliendo il tono di voce più calmo, fermo e pacato possibil. Urlare o arrabbiarsi non serve a niente se non a spaventare l'animale: è preferibile invece sfruttare i benefici del rinforzo positivo.

Traduttore per parlare con i cani Esistono sul web, scaricabili su smartphone, alcune applicazioni che, secondo gli sviluppatori, permettono di tradurre quello che dice il cane in frasi della lingua italiana. Google Animal Translate è un'app per Android che riconosce e converte gli abbai o i rumori del cane in linguaggio umano. Dietro lo sviluppo di questa App c'è un team composto da studiosi di linguistica cognitiva animale. Per usarla è necessario scaricare l'applicazione, selezionare la lingua italiana e registrare il cane mentre abbaia. A questo punto il software elaborerà i dati e, con una buona approssimazione, riuscirà a dirvi che cosa sta cercando di comunicare il vostro amico a quattro zampe.

Come salutare un cane Voce pacata e rilassata

Una carezza al volo, poche effusioni

Assicurarsi che abbia cibo e sia andato in bagno

Non tergiversare troppo Chi esce di casa sapendo di dover lasciare da solo il proprio cane dovrebbe imparare a dargli un saluto che impedisca all'animale di sviluppare una forma, più o meno acuta, di ansia da separazione. Meglio dunque salutarlo con voce rilassata e accarezzarlo con dolcezza, ma senza fermarsi troppi minuti a coccolarlo. È importante che il momento della separazione sia affettuoso, ma privo di indugio. Al rientro in casa è importante evitare di salutare subito il cane: lasciamolo sbollire un po', togliamoci il cappotto o indossiamo le scarpe e poi, a quel punto, salutiamolo con il consueto affetto.

Come far capire al cane che gli vuoi bene Impara a comunicare con lui

Impara il suo linguaggio

Trascorri tanto tempo in sua compagnia

Dedica tempo all'educazione

Trattalo come un cane, non come un bambino

Parlagli in modo da fargli capire che al comando ci sei tu Un cane equilibrato e felice è un cane che sa di essere amato. Imparare ad amarlo passa dalla comunicazione verbale a quella dei gesti, degli sguardi, delle posture, ma non solo. Per far capire a un cane che ci importa davvero di lui è necessario trascorrere tanto tempo in sua compagnia e dargli prova, con la propria presenza, che siamo interessati al suo benessere e alla sua felicità. Le parole sono uno strumento importante che dev'essere coadiuvato dai fatti.