Come organizzare la prima vacanza con il cane?

Organizzare la prima vacanza con il cane può essere una splendida esperienza , se ben studiata e strutturata, o un totale incubo, nel caso in cui si vada all'avventura. Per questo di seguito vi proponiamo una guida per rendere questi momenti fantastici tanto per il proprio animale quanto per sé.

Come abituare il cane ad andare in vacanza?

Cambio ambiente da cucciolo;

Abituarlo a una coperta, che avrà il suo odore;

Abituarlo al trasportino;

Non lasciare il cane da solo in un posto nuovo.

Sarebbe bene abituare il proprio cane a cambiare ambiente fin da cucciolo. Non è necessario che si tratti di lunghi periodi. Anche soltanto dei weekend fuori casa, ripetuti nel tempo, diventeranno cruciali per organizzare una vacanza con il cane in assoluta serenità in seguito, aumentano il numero di giorni lontano da casa. Nel corso di tali weekend sarà poi possibile optare per differenti soluzioni, dal viaggio itinerante in auto alla sosta prolungata in un unico posto.

Sarebbe inoltre il caso di far abituare l'animale a una coperta (vanno bene anche un telo o un asciugamano). Questa andrà posta sulla sua cuccia, divenendo una fedele compagna. Una volta fuori casa, portarla con sé rappresenterà per il cane una via di connessione con il proprio ambiente, su base emotiva, al fine di percepire il trasferimento come meno traumatico.

In molti adoperano con successo il trasportino, studiato in termini di dimensioni per accogliere con comodità il proprio cane, a seconda della taglia. Anche in questo caso l'abitudine fin da cucciolo è fondamentale. Può divenire una seconda cuccia, comoda e con qualche oggetto che richiami casa. Se l'abitudine a questo oggetto viene generata da cucciolo, col tempo diventerà una tana dove riposare e non una forzatura imposta dal padrone.

Si consiglia inoltre di arrivare in un posto nuovo con la luce del sole. Meglio al mattino ma, se non è possibile fare altrimenti, sarebbe preferibile entro il pomeriggio. Ciò per dare alcune ore di tempo al cane di abituarsi al nuovo ambiente, stando all'aria aperta. In poche parole sarebbe il caso di non passare direttamente dalla fase di viaggio a quella del sonno in un nuovo luogo.

Infine, non lasciare il cane da solo in un ambiente sconosciuto. Pensiamo a un albergo o un appartamento. Questi rappresentano luoghi nuovi, con altri spazi e odori diversi. Allontanarsi per un'uscita rasserenante o per fare la spesa, potrebbe comportare un ritorno in uno spazio devastato. Preso dall'ansia, il cane potrebbe reagire in maniera inaspettata, anche se perfettamente abituato a restare da solo a casa sua.