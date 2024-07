L' uso del guinzaglio e di recinzioni da esterno può essere d'aiuto, in quanto consente al piccolo felino di assaporare un po' della nostra vacanza senza essere costretto in una stanza o nel trasportino .

Per non far scappare il gatto in vacanza è fondamentale scegliere una sistemazione che sia sicura e stimolante per il nostro amico, ma è anche importante imparare a gestire la sua necessità di esplorare il territorio, concedendogli il giusto tempo per prendere confidenza con il nuovo posto.

Come si impedisce al gatto di scappare in vacanza?

Creando un ambiente sicuro e stimolante;

Limitando il territorio;

Usando il guinzaglio;

Usando una recinzione da esterni;

Distraendolo con attenzioni e giochi.

Per capire come non far scappare il gatto in vacanza bisogna partire da un presupposto: a meno che non sia abituato sin da piccolissimo a viaggiare ed esplorare luoghi sconosciuti, per un piccolo felino "cambiare aria" può essere molto stressante.

I gatti sono creature abitudinarie e molto legate al proprio territorio, motivo per cui portarli in vacanza con sé non è sempre la scelta migliore.

Se però si decide di portare il proprio micio con sé in albergo, in campeggio o in appartamento, è bene prendere delle precauzioni minime per impedire che prenda la via della fuga.

Se ci si può sistemare in un appartamento spazioso oppure in una comoda piazzola completa di tutti i comfort che abbiamo a casa, allora è possibile creare un ambiente confortevole anche per il gatto: bisognerà portare con sé la sua lettiera, le sue ciotole e tutti gli oggetti a cui è più affezionato, senza dimenticare i giocattoli preferiti.

Inizialmente è bene limitare il suo territorio, in modo che possa esplorare gradualmente la sua nuova casa, lasciandoli mano a mano maggiori libertà. È inoltre fondamentale dedicargli molte attenzioni e giocare con lui, per stimolarlo e per farlo sentire amato anche lontano da casa.

Se abbiamo a disposizione un'area esterna, una possibile soluzione è quella di munirsi di una recinzione chiusa su tutti i lati da montare in giardino o sotto la veranda: è importante che sia abbastanza spaziosa e che venga collocata in modo da permettere al micio di scegliere se prendere il sole o stare all'ombra.