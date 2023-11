Come mantenere al caldo i gatti Sphynx e altri gatti senza pelo

Ci sono molte opzioni per tenere al caldo questi gatti in inverno o, più in generale, quando fa freddo .

Gli Sphynx sono animali eccezionali per temperamento e personalità, ma il loro aspetto correla ad alcuni bisogni speciali. Oltre ad essere inclini molto inclini alle scottature solari , un altro problema derivante dalla mancanza di pelo degli Sphynx è che si raffreddano più facilmente rispetto ai loro simili pelosi, in inverno o , più in generale, quando le temperature di abbassano .

L'aspetto unico degli Sphynx (o, più in generale, dei gatti senza pelo ) comporta alcune sfide per i loro proprietari, ovvero mantenere la pelle sana e tenere al caldo questi mici quasi glabri, soprattutto quando fa freddo. Qualora si stesse considerando di adottare un gatto Sphynx o un qualsiasi altro gatto senza pelo, ecco alcune cose da sapere per proteggerlo in inverno, ma non solo.

Gli Sphynx e gli altri gatti glabri si raffreddano facilmente se la temperatura scende sotto i 15°C circa . I gatti senza pelo non hanno una pelliccia che li isoli e alcuni fattori, come la giovane età o l' età avanzata , o problemi di salute, li espongono a un rischio maggiore. Lo Sphynx potrebbe trarre beneficio da vestiti o da una coperta riscaldante, se la tua casa si raffredda regolarmente.

Gli Sphynx e gli altri gatti senza pelo si adattano al loro ambiente, proprio come gli altri animali, ma la loro capacità di adattamento è limitata. Di quale temperatura ambientale hanno bisogno i gatti Sphynx per sentirsi a proprio agio e hanno bisogno di vestiti per stare al caldo nelle giornate fresche?

Nonostante non abbiano il vantaggio di un pelo caldo, gli Sphynx e altri gatti senza pelo hanno alcuni adattamenti unici che li aiutano a mantenere la temperatura corporea , come l'elevato metabolismo e l'acclimatazione (cioè si adattano, in una certa misura, ad una temperatura leggermente più fresca o più calda di quella ottimale). Occorre però considerare due importanti fattori: età e stato di salute: un animale anziano o che presenta uno o più problemi è più vulnerabile all'instabilità della temperatura, sia in termini di ipotermia , che di ipertermia .

La maggior parte dei gatti senza pelo si sente molto a disagio se vive in un luogo in cui la temperatura ambiente è inferiore a 15°C. Se la propria casa è solitamente fresca, considerare di mettere dei vestiti sul gatto senza pelo o fornire una stufa o una coperta calda in modo che possa ritirarsi in un posto caldo per dormire .

Come mantenere al caldo un gatto senza pelo

Durante i mesi autunnali e invernali, è importante assicurarsi che il gatto senza pelo abbia accesso a molte coperte e comode cucce.

In commercio, esistono cucce e letti per gatti autoriscaldati (ottimi anche per i mici anziani, con ossa artritiche); questi mantengono i felini al caldo, senza il rischio di causare surriscaldamento o ustioni termiche.

Altra possibilità è quella di scegliere di vestire lo Sphynx con dei vestiti: esiste, infatti, l'abbigliamento per gatti, realizzato con tessuti morbidi, che può mantenere il micio senza pelo se al caldo, senza irritare la sua pelle. Tuttavia, i vestiti assorbono gli oli della pelle e a causa della predisposizione alla pelle grassa dei gatti senza pelo, quanto indossato deve essere lavato abbastanza frequentemente per evitare che diventino sporchi e diano origine ad eventuali problemi cutanei, Inoltre, potrebbe essere necessario introdurre lentamente il micio al suo nuovo guardaroba.

Nei mesi freddi, i gatti senza pelo tenderanno a cercare il calore delle persone, della biancheria da letto o della luce solare. Senza pelliccia, prendere il sole fa sì che la pelle riceva un'esposizione più diretta e aumenta il rischio di scottature. Se ad un gatto senza pelo piace prendere il sole, potrebbe essere necessario limitare il tempo trascorso al sole.

A causa della mancanza di pelo, infatti, i gatti Sphynx sono sensibili all'esposizione al sole poiché non hanno pelo per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV. La loro esposizione diretta al sole dovrebbe essere limitata, poiché proprio come gli esseri umani, questi gatti possono scottarsi se esposti alla luce solare per troppo tempo. Per questo motivo, gli Sphynx dovrebbero rimanere animali domestici al chiuso o essere monitorati attentamente quando sono all'aperto.

La pelliccia però non isola solo dal freddo: può anche aiutare a regolare la temperatura corporea del gatto nei periodi più caldi. Nei mesi primaverili ed estivi, assicurarsi che lo Sphynx (o altro gatto senza pelo) abbia molte aree dove possa rinfrescarsi, con aria condizionata, ventilatori o tappetini rinfrescanti. Infine, è importante ricordarsi che i gatti senza pelo si raffreddano facilmente, quindi fornire loro un posto dove possano riscaldarsi anche durante la torrida stagione estiva.

Nutrizione Sphynx durante la stagione fredda

I gatti senza pelo di solito mangiano un po' di più della maggior parte dei gatti, ma la loro dieta dovrebbe comunque essere bilanciata. L'eccessivo aumento di peso è una preoccupazione per qualsiasi animale. Detto questo, se la casa è più fresca del previsto durante la stagione fredda, l'animale domestico senza pelo potrebbe beneficiare di calorie extra per sostenere il suo sforzo di stare al caldo durante l'inverno. A tal proposito, chiedere consiglio al proprio veterinario su come sia meglio impostare dieta e frequenza dei pasti.

I gatti senza pelo hanno sempre bisogno di vestiti?

Ebbene, la maggior parte dei gatti non ha bisogno di vestiti, ma essere senza pelo non è del tutto naturale per i gatti. Dopotutto, questi animali sono emersi come razza grazie a una mutazione.

La maggior parte dei felini senza pelo sta bene anche senza vestiti, ma è un'opzione da considerare. Il gatto glabro potrebbe trarre beneficio dall'indossare un maglione o un gilet di qualche tipo se si nota che il micio o prende spesso freddo o se la propria casa è più fresca di quanto pensi sia l'ideale per il gatto. Da considerare, lo Sphynx o qualsiasi altro gatto senza pelo potrebbe aver bisogno di tempo per abituarsi a indossare vestiti.

In estate, un gatto senza pelo che esce all'aperto potrebbe trarre beneficio da una maglietta di cotone per proteggersi dalla luce solare diretta.

Altri modi per mantenere caldo lo Sphynx

La propria casa potrebbe avere solo alcuni punti caldi in cui il gatto possa dormire comodamente e ritirarsi secondo necessità. Se si dispone di un caminetto o dei termosifoni, si potrebbe posizionare la cuccia accanto ad essi. Il gatto probabilmente graviterà verso quei punti caldi anche senza una cuccia.

In alternativa, è possibile ricorre ad un termoforo o una coperta per il tuo animale domestico. Sono abbastanza convenienti e forniscono una buona, almeno parziale, soluzione per un animale domestico che tende a raffreddarsi.