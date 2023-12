In questo breve articolo approfondiremo come mangiano i furetti, più in particolare di cosa hanno bisogno (quale carne), quante volte nutrirli e cosa evitare. Shutterstock

Come mangiano i furetti? I furetti sono carnivori obbligati o ipercarnivori, ma si nutrono anche di uova (possiamo scegliere quelle di quaglia o di gallina). In natura predano e mangiano animali interi crudi, costituiti da carne, ossa, pelle, cartilagini, organi e il loro contenuto digestivo (di solito, vegetale, ma in piccolissime quantità). Questo significa che, anche in cattività, il furetto necessita di una dieta costituita pressoché interamente a base di carne e prodotti animali, ricchi di proteine e grassi, e poveri di carboidrati e fibre. Le ricerche sulle loro abitudini alimentari naturali indicano che i furetti richiedono una dieta con: Proteine >35-40%;

Grassi ≥20%;

Fibre e carboidrati <5%. I furetti hanno anche una certa necessità di avere a costante disposizione acqua pulita, collocata in ciotole stabili e pesanti, che l'animale non sia in grado di ribaltare. Di norma, gli integratori alimentari non sono necessari per i furetti, a condizione che seguano una dieta equilibrata. Il mercano del petfood offre una scelta sempre più ampia ma, rispetto all'offerta di cibo per gatti o per cani, le alternative di buona qualità sono inferiori.

Quale carne mangiano i furetti? In natura, i furetti consumano in gran parte piccoli mammiferi come conigli, topi, ratti e altri roditori. Tuttavia, sono cacciatori molto opportunisti e mangiano anche altre specie come pesci, uccelli, rettili e talvolta anche insetti. È documentato che i furetti mangino occasionalmente anche carogne (animali morti), ma preferiscono catturare e consumare prede vive. Dotati di un grande senso dell'udito e dell'olfatto, un potente morso e zampe corte ma potenti, i furetti sono abili cacciatori. La convivenza con altri piccoli animali, come conigli e cavie, ma anche gatti, è spesso una cattiva idea.

Va bene il cibo per gatti? In mancanza di cibi specifici, l'alternativa che più sia avvicina all'alimentazione originale dei furetti è costituita dai cibi umidi per gatti. Per dire il vero, non tutti gli specialisti concordano sull'idoneità del cibo in scatola per gatti nella dieta del furetto. Non perché risulti carente a livello nutrizionale, ma perché arricchito con conservanti che possono mettere a disagio l'apparato gastro-intestinale e/o immunitario dell'animale (con ripercussioni anche di tipo cutaneo). Per togliersi qualsiasi dubbio, soprattutto in caso di evidenti reazioni indesiderate, che "potrebbero" avere una radice di intolleranza alimentare o allergia alimentare, il proprietario del furetto può scegliere di affrontare un periodo di nutrizione a base di carne, ossa e (poche) frattaglie crude, osservando se i segni clinici tendono a svanire. In quel caso, la diagnosi di allergia o intolleranza o, comunque, di reazione avversa, sarebbe confermata. Scegliendo l'opzione della dieta felina, la dieta del furetto dovrà essere periodicamente arricchita con ossa. Nel prossimo paragrafo entreremo più nel dettaglio.

Ossa per i furetti: perché e quali Se il furetto si nutre esclusivamente di carne in scatola, dovrà avere costantemente a disposizione delle ossa. Queste lo aiuteranno nel mantenere l'igiene dentale, perché facilitano la pulizia dal tartaro. Le ossa migliori per i furetti sono di grosse dimensioni (per evitare che le ingerisca), "carnose" (con residui di carne), rigorosamente crude (perché, da cotte, diventano fragili e si scheggiano) e di livello igienico umano (non scarti in parziale putrefazione). Bisogna però sottolineare che non tutti i furetti sono in grado di "mordicchiare le ossa"; a causa dei frequenti problemi odontoiatrici che caratterizzano questa specie, molti furetti tendono a perdere i denti precocemente. Consulta il tuo veterinario per verificare che il tuo furetto sia in grado di gestire le ossa.

Quante volte al giorno mangia un furetto? Esattamente come i piccoli felini, i furetti hanno bisogno di una costante disponibilità di cibo, per soddisfare le richieste del loro metabolismo eccezionalmente veloce. Questo è, con ogni probabilità, l'aspetto più difficile da gestire per i proprietari "più premurosi" dei furetti. Infatti, poiché sarebbe meglio evitare i croccantini per gatti (quelli per cani, non li prendiamo nemmeno in considerazione), o ci si orienta sui croccantini specifici per furetti, oppure sarebbe il caso di nutrire l'animale molte volte al giorno. La carne, tuttavia, è velocemente deperibile. Quindi, i pasti freschi dovrebbero essere minuziosamente ripartiti (meglio + di 3 al giorno), evitando le rimanenze.