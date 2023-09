Curare l'alimentazione di una tartaruga di terra è essenziale per mantenere questo animale in salute ed evitare problemi, ad esempio alla flora intestinale . Una dieta corretta, dunque, permetterà alla testuggine di vivere in modo sano e a lungo. La maggior parte delle tartarughe di terra infatti sono erbivore, ciò significa che si alimentano di fiori, frutti e piante di vario tipo.

La dieta della tartaruga di terra

Le tartarughe di terra che vivono allo stato brado, dunque, seguono una dieta piuttosto varia, avendo a disposizione un'enorme varietà di fiori e piante. Per prima cosa sarebbe consigliabile assicurarsi che nel giardino non siano presenti delle piante velenose per la testuggine, andrebbe poi messo a disposizione del fieno tagliato e secco, leggermente inumidito. In questo modo la tartaruga potrà accedere a un fonte alternativa per alimentarsi oltre alle bacche, i fiori e le erbe che troverà. Fra i cibi preferiti delle tartarughe ci sono infatti i denti di leone e i trifogli. Largo spazio pure a cavolo, lattuga romana, cicoria e altre verdure fresche, fornite dal padrone. La frutta andrebbe infine assunta a piccole dosi poiché potrebbe risultare eccessivamente calorica.

Le tartarughe di terra in terrario invece seguono una dieta che dipende esclusivamente dal proprietario. I mangimi possono essere utili, ma non rappresentano l'unica soluzione per via dell'eccesso di carboidrati. Questi cibi andrebbero integrati con verdure e ortaggi come la lattuga romana, il radicchio, la cicoria, le foglie di cavolo e la rucola. Ottima pure la frutta, come lamponi, fragole e frutti di bosco. Infine è importantissimo fornire alla tartaruga nel terrario un apporto corretto di calcio, grazie all'osso di seppia. Per nutrirla con questo alimento basterà grattugiarlo e aggiungerlo al cibo. Infine esistono dei cibi che andrebbero sempre evitati come i latticini. No anche agli avanzi dei pasti come carne, pasta e alimenti conditi con salse.