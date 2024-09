Come mai il gatto si sdraia sulla tastiera?

Perchè il gatto si sdraia sulla tastiera? Il gatto si sdraia sulla tastiera per svariati motivi. Innanzitutto perché è attratto dal tepore che viene emanato dal pc, soprattutto d'inverno quando è in cerca di luoghi caldi in cui dormire. Il suo comportamento potrebbe essere legato anche alla noia, alla curiosità o alla richiesta di attenzioni. Non solo: il gatto potrebbe sdraiarsi sulla tastiera anche perché attratto dalla sua forma e dall'altezza.

Perché i gatti vanno sul computer? Per via del tepore;

Per attirare la tua attenzione;

Perché si annoiano;

Per curiosità;

Perché vogliono del cibo;

Perché cercano un punto alto;

Perché amano gli oggetti rettangolari. I gatti soffrono il freddo, per questo tendono a posizionarsi sul computer per via del tepore. La tastiera del pc infatti tende ad emanare calore. Proprio per questo, soprattutto nei mesi invernali, è possibile che l'animale decida di salirci sopra e sdraiarsi perché attratto dalla temperatura. In sostanza si tratta di un luogo caldo e comodo in cui può riposare. Questo comportamento, inoltre, potrebbe essere legato alla volontà di attirare l'attenzione del padrone. Se ti vede lavorare al pc tutto il giorno, osservandoti, potrebbe salire sul computer per richiedere la tua attenzione. Forse si sta annoiando, magari è incuriosito oppure vuole semplicemente richiederti del cibo. Va poi considerato che spesso il pc si trova su scrivanie o tavoli, dunque luoghi sopraelevati. I felini amano le altezze, dunque il gatto potrebbe arrampicarsi sulla scrivania e salire sul computer proprio per via della sua posizione. Infine i gatti amano gli oggetti rettangolari, proprio come la tastiera del computer. Uno studio pubblicato su "Applied Animal Behavior Science" ha svelato che i gatti si orientano maggiormente verso le forme rettangolari. Gli esperti hanno dimostrato che disegnando sul pavimento dei quadrati i gatti tendevano a salirci sopra, svelando una predisposizione per questi oggetti.

Come evitare che il gatto si sdrai sulla tastiera? Offrigli un luogo migliore;

Usa dei fogli di alluminio;

Prova a distrarlo. Prima di tutto prova ad offrire al tuo gatto un luogo migliore della tastiera in cui possa accoccolarsi e godersi un po' di tepore, meglio se in una posizione rialzata. Ad esempio potresti posizionare vicino alla tua scrivania un tiragraffi verticale con in cima una bella scatola con delle coperte calde. Prova a posizionare sulla tastiera del pc una superficie riflettente e liscia come un foglio di alluminio. Basterà questo a dissuadere il gatto da salirci sopra e, a poco a poco, imparerà a cercare altri luoghi in cui riposarsi, diversi dal pc. Un altro modo per dissuadere il gatto dal salire sulla tastiera è quello di distrarlo. Quando ti accorgi che è in cerca di attenzioni e vorrebbe saltare sul pc trova un diversivo. Potresti offrirgli un gioco oppure un piccolo premio. In questo modo capirà come comportarsi.

Cosa significa quando il gatto si sdraia sopra di te? Ha fiducia in te;

Vuole essere rassicurato;

Vuole sentire il tuo odore;

Ha freddo;

Sta marcando il territorio Quando il gatto si sdraia sopra di te sta cercando di esprimere la sua fiducia nei tuoi confronti. Si tratta di un chiaro segnale del fatto che l'animale si sente al sicuro e che ha deciso di includerti nel suo gruppo. Non solo: sapere che sei vicino a lui lo rassicura e lo fa sentire sereno. Sa infatti che sei una presenza positiva e che lo difenderesti da eventuali pericoli. Trovare il tuo odore, inoltre, gli regala un senso di sicurezza e di appartenenza, facendolo rilassare completamente e regalandogli un sonno profondo. Inoltre i gatti ricercano spesso il calore, proprio come quello che viene emanato dal corpo umano. Per questo non è raro che, soprattutto d'inverno, questi animali tendano a sdraiarsi sul proprio padrone. Questo comportamento può essere legato anche alla necessità di marcare il territorio. I gatti infatti usano varie marcature del territorio che possono essere anche visive e olfattive. Sedendoti su di te l'animale dimostra che sente la presenza di una connessione e che tu fai parte del suo territorio.