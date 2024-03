Come mai il cane si muove quando dorme? Perché il cane si muove quando dorme? Potremmo esserci accorti, osservando il nostro animale domestico durante le sue ore di sonno o più semplicemente durante i suoi sonnellini giornalieri, di alcuni spasmi che possono sembrarci anomali. Le zampette potrebbero simulare la corsa, la coda potrebbe muoversi più o meno velocemente e persino gli occhi e i muscoli del muso potrebbero contrarsi. Occorre aver paura? In linea di massima no: proprio come gli esseri umani il nostro quattro zampe sogna. Sono proprio questi sogni che portano il cane a muoversi quando dorme e può persino capitare di sentirlo guaire. Adesso andremo più a fondo, ma prima di tutto, ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e al profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Perché il mio cane ha gli spasmi mentre dorme? Se sei il proprietario di un cane, lo avrai quasi certamente visto muoversi, muovere le zampe o la bocca, o emettere piccoli suoni soffocati, mentre dorme. Le zampe si muovono come se stesse correndo, e i suoi che escono dalla sua bocca somigliano ad abbai a basso volume. Prima di tutto è importantissimo dire che si tratta di un fenomeno assolutamente normale. Potresti per esempio osservare le zampe che si muovono, o potresti vedere degli spasmi che, se non sei un padrone esperto, potrebbero preoccuparti. Non è questo il caso: tutti questi comportamenti, abbai a bassa voce inclusi, fanno parte di un unico fenomeno del tutto innocuo: il cane sta sognando. Il cervello del cane è, secondo alcuni studi, strutturalmente abbastanza simile a quello dell'essere umano. Dunque non c'è da stupirsi se l'attività elettrica durante il sonno produce effetti simili a quelli della nostra fase REM. La fase REM è quel momento del sonno particolarmente profondo in cui il cervello inizia a sognare.

Perché il cane si muove quando dorme e si agita di notte? Gira in cerchio e si rotola prima di dormire

Russa

Si agita durante la fase REM Il cane dorme sia durante il giorno che durante la notte e se si agita è generalmente perché sta sognando. Questo significa che il cane, proprio come l'essere umano, sta vivendo un sogno a misura di amico a quattro zampe. Non è affatto difficile immaginarlo mentre corre, dunque, o insegue un gatto, un altro cane o magari una lucertola. È verosimile pensare, secondo gli studi dei veterinari, che durante il sonno il cane ricrei quello che ha vissuto durante i suoi ultimi giorni, o nel giorno appena trascorso. Ecco perché corre, abbaia o muove il muso. I suoi spasmi sono dati dall'entusiasmo e dalla frenesia della caccia, dunque, e non da un problema sottostante. Se il cane sogna, probabilmente ha avuto una giornata piacevole che sta rivivendo con gusto nella sua testa. Un altro comportamento che potreste osservare durante la preparazione al sonno è quello dell'amico a quattro zampe che ruota varia volte su se stesso e poi si accuccia, e infine inizia a rotolarsi giocosamente sulla superficie morbida su cui si trova. A volte vedrai che il cane scava e poi si raggomitola nel suo spazietto, anche se magari si trova nella cuccia o sul pavimento di casa. Naturalmente da scavare ci sarà ben poco. Tuttavia, il cane sta semplicemente assecondando un istinto ancestrale a procurarsi un nido in cui accucciarsi e trovare il giaciglio ideale per un riposino. Pur essendo un istinto molto antico, rimane un mistero per cui il cane, nonostante generazioni di ibridazioni e convivenza con l'uomo, non abbia perso questo specifico comportamento.

Cosa fare se il cane russa? Molti cani russano per loro natura e c'è poco da fare. Non tutti, e non tutte le specie russano o russano allo stesso livello. In linea generale sono soprattutto i cani brachicefali a soffrire di questo problema, ovvero i cani con un muso corto e che spesso tendono ad avere complicazioni nella respirazione. I Bulldog sono, per esempio, russatori olimpionici e se li fate dormire sul letto potreste avere qualche difficoltà a prendere sonno. Non sono i soli però: anche un normale meticcio potrebbe russare per via di una piccola ostruzione alle vie respiratorie. Tuttavia, se il russare si fa persistente e cronico, è importante rivolgersi tempestivamente a un veterinario per individuare possibili problemi respiratori in essere o in procinto di manifestarsi. Di solito ci si accorge che il cane ha problemi a respirare poiché tenderà a faticare a farlo anche quando è sveglio.

Quando i cani sognano bisogna svegliarli? È buona regola quella di non svegliare il cane che dorme un sonno agitato, perché nella maggior parte dei casi il suo comportamento segue le leggi della natura. Se noti però che il cane si agita spesso, o si sveglia molto agitato, potrebbe essere una buona idea apportare cambiamenti all'ambiente in cui vive in maniera da farlo sentire al sicuro.