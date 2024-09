Come mai i cani annusano tutto?

Perché i cani annusano persone e cose? I cani annusano tutto per raccogliere informazioni importanti riguardo le persone, l'ambiente circostante e gli altri animali. Tramite l'olfatti infatti sono in grado di percepire moltissimi dati che usano per capire come comportarsi e per creare una sorta di "identikit" di chi hanno di fronte.

Perché il mio cane annusa tutto? Per stimolare la mente;

Per allenare l'olfatto;

Per ridurre lo stress;

Per socializzare;

Per comunicare;

Per mantenere un equilibrio psicofisico. L'atto di annusare offre al cane una forma di stimolazione mentale. Parliamo dunque di un'attività che è essenziale per il benessere cognitivo dell'animale, aiutandolo a combattere la noia e consentendogli di interagire al meglio con l'ambiente circostante. Annusando il cane inoltre riduce lo stress e l'ansia, ottenendo un potente effetto calmante. Questo gesto aiuta l'animale a mantenere una buona salute fisica, permettendogli di muoversi e di mantenere un ottimo equilibrio emozionale. Usando il suo senso dell'olfatto inoltre il cane interagisce con quello che ha intorno – sia persone che animali o cose –, raccogliendo informazioni utili e socializzando con i propri simili. Infine tramite l'atto dell'annusare, i cani riescono a sviluppare meglio le loro capacità olfattive. Ciò accade soprattutto per le razze che in passato venivano usate per ricerca o tracciamento.

Perché i cani annusano le parti intime delle donne? Percepiscono i feromoni;

Vogliono studiare la situazione;

Sono attirati da qualcosa;

Cercano di capire chi hanno di fronte. I cani annusano le parti intime per via della presenza dei feromoni. Queste sostanze biochimiche hanno uno specifico odore e servono per veicolare alcune informazioni come lo stato di salute, l'età e il sesso. Negli umani le ghiandole che producono i feromoni si trovano soprattutto nell'area inguinale, per questo motivo i cani tendono ad annusare subito questa zona. In particolare vengono attirati quando la donna ha il ciclo, allatta oppure ha partorito da poco. L'animale tende ad annusare le parti intime di una donna anche nel periodo di ovulazione. In tutte queste situazioni infatti l'odore dei feromoni è particolarmente forte. Poiché il senso di riconoscimento ed esplorativo si trova nel naso nei cani, attraverso questo organi provano a conoscere e capire chi hanno di fronte. Studiando la situazione e reperendo informazioni essenziali.

Perché i cani ci annusano? Per capire cosa abbiamo fatto e toccato;

Per conoscere le nostre emozioni;

Per crearsi un bagaglio di informazioni. I cani ci annusano con insistenza perché vogliono capire dove siamo stati e cosa abbiamo toccato, che siano oggetti o altri animali. Per loro infatti l'olfatto ha un ruolo essenziale per percepire il mondo, raccogliendo un bagaglio di informazioni importanti. Annusandoci possono capire come ci sentiamo, che sentimenti proviamo, cosa abbiamo fatto e qual è il nostro stato di salute. Partendo da questi dati i cani riescono a comprendere come comportarsi.

Cosa annusa il cane? Le persone;

L'ambiente circostante;

Gli altri animali. I cani annusano le persone, percependo i feromoni ed elaborando le informazioni che veicolano riguardo l'età, lo stato d'animo e l'atteggiamento di chi hanno di fronte. Annusare è anche un modo di comunicare con i propri simili, in particolare concentrando l'attenzione sul sedere. Infine – soprattutto durante le passeggiate – il cane tende ad annusare qualsiasi cosa, soffermandosi su ogni palo, muretto, sasso e sulle ruote delle auto che sono parcheggiate sulla via.

Perché i cani annusano il sedere delle persone? Per conoscerle meglio;

Per sentirsi più sicuri;

Per capire da dove viene la persona

Per salutarle;

Per sapere come stanno. I cani annusano il sedere delle persone per reperire informazioni che possono rivelarsi importanti. Lo fanno dunque per capire meglio chi hanno di fronte e da dove viene questa persona. Una pratica che permette agli animali di sentirsi sicuri e di tranquillizzarsi. A spingerli ad annusare il sedere degli umani è dunque l'istinto. Grazie all'organo vomeronasale infatti i cani riescono a riconoscere i feromoni emanati dai loro simili, raccogliendo informazioni riguardo l'età, il temperamento e lo stato di salute. Questo approccio istintivo viene messo in atto anche con gli umani per capire come sta emotivamente la persona che hanno di fronte, ma anche per salutarla come farebbero con altri cani.