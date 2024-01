Ovviamente, non stiamo parlando di un cane o di un gatto, ma vi basterà questa guida per portare a termine correttamente questa operazione che in molti temono di non essere in grado di fare. Prima di vedere nel dettaglio come lavare un riccio africano, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Può sembrare una domanda insolita per chi non ha questo animale o è alle prime armi, ma come lavare un riccio africano ? Ebbene sì, è possibile (e consigliato) fare il bagno al riccio, nonostante i suoi aculei vi possano sembrare minacciosi e impossibili da detergere. Ma, ovviamente, se ne abbiamo uno in casa, dobbiamo prenderci cura della sua salute e della sua igiene personale.

Una volta sciacquato, si può passare all' asciugatura , fondamentale, e da fare nel modo corretto, per evitare di lasciare zone del corpo umide. Questo perché, altrimenti, si rischia lo sviluppo di funghi o malattie nel riccio.

Inizialmente è sempre meglio utilizzare un paio di guanti per non ferirci con i suoi aculei, visto anche il carattere diffidente del riccio (che potrebbe persino cercare di fuggire dalle nostre mani ). Il luogo ideale per questa operazione è un lavandino del bagno o una vaschetta poco profonda, viste le sue dimensioni ridotte. Versiamo con cautela acqua calda con un detergente dal ph neutro , poca e facendo attenzione che il livello non salga mai.

Essendo una creatura solitaria, e poco abituata alla convivenza con gli uomini, il bagnetto è una delle poche attenzioni che possiamo dedicare al riccio africano. Per questo motivo, evitiamo di commettere errori . Si tratta di un animale molto pulito, e se teniamo sempre detersa e in ordine la sua gabbietta, potremmo dover fare il bagno solo ogni 2 o 3 mesi.

Perché lavare un riccio africano?

Ad alcuni di noi potrà sembrare insolito, ma sono sempre più numerose le persone che scelgono di avere con sé un riccio africano come animale domestico. Le cure di cui parliamo in questo articolo sono importanti perché, la prima cosa da sapere su questo animale, è che non è affatto abituato a convivere con noi esseri umani. Quindi, queste attenzioni come il bagnetto sono decisive se decidiamo ci portarlo a casa con noi, in modo da dedicargli del tempo giusto per instaurare un rapporto di fiducia con noi. Non solo, dunque, la corretta alimentazione e la gabbietta dove potersi rifugiare, anche la sua igiene personale è fondamentale. Per questo è importante fare il bagno al riccio evitando gli errori.

Si tratta di una sfida, di un modo di entrare in contatto con questo animale solitario e fargli sentire il nostro amore. Dopo un iniziale periodo di adattamento, potrebbe iniziare a fidarsi di noi e ad affezionarsi, per quanto non sia socievole come altri animali più propriamente domestici.