Prima di scoprire come interagire con un cane traumatizzato, ricordati che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e scoprire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per chi ama gli animali.

Botti, maltrattamenti oppure l'attacco di un altro animale: un cane traumatizzato può portare dentro di sé profonde ferite. Traumi che possono cambiare l'atteggiamento del tuo pet e che potrebbero persino mettere a rischio la sua salute. Cosa fare? Il primo consiglio è quello di avere tanta pazienza e di approcciarsi al problema chiedendo, se necessario, l'aiuto di uno specialista . Esistono poi alcune tecniche che puoi mettere in atto per aiutare fido a superare il trauma subito.

Poi, la posizione della sua coda sarà sempre bassa o, ancor peggio, la coda appunto si troverà in mezzo alle gambe. Mancherà anche la voglia di socializzare e di giocare. Non è tutto qui, perché anche gli oggetti d'uso comune potrebbero spaventarlo (pensiamo ad esempio alla scopa, a una bottiglia oppure a un giornale che potrebbero produrre rumori che spaventano il cane). Potrebbe infine nascondersi, ma al contempo aver paura se resta da solo.

Gli atteggiamenti di un cane traumatizzato sono abbastanza riconoscibili. In prima battuta, abbiamo al diffidenza: Fido sarà particolarmente diffidente verso le persone e quando qualcuno si avvicina fugge o si nasconde, mostrando i denti come segno di avvertimento se la persona non desiste dal suo intento.

Attenzione anche alla comunicazione, sia verbale che non: è consigliabile usare un tono di voce basso, tranquillo e dolce per trasmettergli fiducia, non fare movimenti bruschi e non urlare anche quando disubbidisce. Va tenuta poi in considerazione la sua indole: non va obbligato a fare ciò che non vuole soprattutto quando ha paura.

Se avete adottato o, per qualche ragione, vi ritrovate ad avere a che fare con un cane traumatizzato, dovete in primis trovargli un luogo tranquillo in cui stare in cui si senta al sicuro e protetto: con ciò si intende anche, eventualmente, la possibilità di adibirgli una stanza o un' area della casa che sia solo sua .

A casa e durante le passeggiate, in ogni caso, assumi l'atteggiamento giusto. Non obbligare il cane a fare ciò che non vuole, alzando la voce o gridando. Mantieni sempre un tono calmo , tranquillizzandolo. Se il trauma è stato grande il percorso sarà lungo, ma con perseveranza il legame fra te e il tuo amico a quattrozampe si rafforzerà, portando grandi risultati.

Per curare un trauma al cane sono necessarie pazienza e tanta speranza. Il tuo pet infatti avrà bisogno di moltissima comprensione, ma anche di affetto e vicinanza. Dunque non lasciarlo solo e prova a risolvere la situazione cercando la soluzione migliore. In questo caso potrebbe esserti utile il supporto di un educatore cinofilo comportamentalista oppure di un etologo . Queste figure sono preparatissime riguardo il comportamento canino e ti aiuteranno a capire come comportarti rispetto alle paure del tuo cane con esercizi pratici e consigli.

Cane traumatizzato dai botti

Creare un'area protetta;

Riabituarlo gradualmente ai rumori;

Non sgridarlo;

Usa il rinforzo positivo;

Cerca di comportarti in modo normale.

Purtroppo, specie a fine anno o in concomitanza con feste cittadine, i cani potrebbero avere paura di fuochi d'artificio e botti e restare, di conseguenza, traumatizzati. In questo caso occorre procedere con calma. In primis, bisogna creare un rifugio protetto e confortevole in cui il cane potrà ripararsi e sentirsi al sicuro. Poi, Fido andrà riabituato in modo graduale ai rumori, dimostrandogli con pazienza e gentilezza che non ha nulla da temere.

Ricordiamoci di non sgridarlo e non arrabbiarci con lui se si rifiuta di uscire dal rifugio o di rispondere ai comandi, perché rischieremmo solo di peggiorare la situazione. Invece, usiamo il rinforzo positivo, lavorando sulla sensibilizzazione, abituando il cane al rumore di botti, e premiandolo ogni volta che risponde positivamente alle sollecitazioni.

Cerchiamo poi di comportarci in modo normale. Ciò significa non scappare con Fido appena ci sono i fuochi d'artificio, non accarezzarlo o abbracciarlo troppo. Questi comportamenti infatti potrebbero rafforzare nell'animale l'idea che c'è qualcosa di cui dovrebbe avere paura. La soluzione migliore, al contrario, è comportarsi tranquillamente, evitando di consolare troppo il cane ansioso.

Mettendo in atto tutti questi accorgimenti riuscirai ad aiutare il tuo pet a superare il trauma dei botti di Capodanno e dei fuochi d'artificio, portandolo a capire, un passo dopo l'altro, che non ci sono pericoli imminenti per lui e abituandolo ai rumori forti.