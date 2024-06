Come gestire l'acquario durante le vacanze?

Prima di partire cambiate parzialmente l'acqua, pulite il filtro, organizzate le scorte di cibo con basi solide o alimentatori automatici. Importante, specie in estate, ridurre le ore di illuminazione della vasca, con un timer. Se avete la possibilità di affidare l' acquario a mani esperte fatelo, altrimenti seguite questi semplici step e non assentatevi troppo a lungo.

Cosa fare con l'acquario quando si va in vacanza?

Affidarlo a qualcuno;

Organizzare il cibo;

Preparare l'acquario prima della partenza;

Cambiare parte dell'acqua;

Assicurarsi dei livelli di illuminazione e oscurità.

L'estate è il periodo più complesso per i nostri animali, anche per i pesci domestici. Non puoi metterli esattamente in una pensione o portarli con te, come potresti fare con un cane o un gatto. Gli acquari più grandi e quelli ben avviati sono, per natura, più stabili e possono sopportare assenze più lunghe dei loro proprietari.

Gli acquari piccoli, appena allestiti o ricchi di pesci differenti sono meno stabili e sono più suscettibili ai problemi mentre sei lontano.

Potresti affidare le cure dell'acquario a qualcuno (una persona di fiducia o un fish sitter), perché questo potrebbe farti sentire più sicuro. Ci sono varie soluzioni per il cibo, invece, come i blocchi solidi che lentamente rilasciano piccole quantità di cibo, o le mangiatoie automatiche, che possono essere programmate prima della partenza.

Se parti solo per 2 o 3 giorni, non è necessaria alcuna preparazione speciale in anticipo. Per le assenze più lunghe, è una buona idea fare un cambio d'acqua del 25% e pulire il filtro circa una settimana prima della partenza.

Evita di effettuare una pulizia approfondita o di disturbare il substrato durante il cambio d'acqua e non disturbare i mezzi biologici durante la pulizia del filtro. Non aggiungere nuovi pesci o apportare modifiche importanti al tuo acquario entro un mese da un'assenza prolungata.

Controlla che il riscaldatore funzioni e mantenga la temperatura corretta. Se la luce dell'acquario non dispone di un timer integrato, acquista un timer dal tuo negozio di ferramenta o di bricolage di fiducia e impostalo per il normale ciclo giorno/notte dell'acquario.