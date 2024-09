Come funziona la muta del pelo del cane?

Quando fanno la muta del pelo i cani? La muta del pelo del cane è un processo naturale durante il quale i nostri animali domestici perdono il loro vecchio pelo per far spazio a quello nuovo. Di norma avviene due volte all'anno, solitamente in primavera e in autunno.

Qual è il periodo in cui i cani perdono il pelo? Durante la primavera;

Nel corso dell'autunno. La muta del pelo nei cani è un processo fisiologico che varia da razza a razza, che può dipendere anche dalle condizioni ambientali e dallo stato di salute dell'animale. In linea di massima però i cani tendono a fare la muta del pelo due volte all'anno, durante la primavera e nel corso dell'autunno. In questi periodi, il vecchio pelo cade per far posto a quello nuovo, più adatto alle diverse condizioni climatiche. È quindi un processo naturale, che contribuisce alla salute e al benessere del nostro fidato animale domestico. Durante la primavera si liberano del pelo invernale, più spesso e denso, così da prepararsi alla stagione calda, con un manto che consente loro di adattarsi alle temperature più miti. Durante l'autunno invece il pelo estivo viene sostituito per far spazio a un mantello più folto e isolante, utile a proteggersi dal freddo garantendo il benessere del cane nel periodo invernale.

Quanto dura la muta del pelo del cane? Tra le 6 e le 7 settimane La durata della muta del pelo del cane varia notevolmente da un esemplare all'altro e può essere influenzato da diversi fattori, come la razza, l'età, lo stato di salute e le condizioni ambientali. Ma, in generale, la durata media è di circa 6 o 7 settimane. Un dato da sottolineare è che di norma i cani che vivono in casa perdono più pelo degli altri perché, non necessitando di una muta in relazione alla temperatura esterna, si regolano con il "fotoperiodo", ovvero il rapporto tra le ore di luce e buio, che durante l'anno varia a seconda delle stagioni. La conseguenza è che gli animali che vivono principalmente in ambienti chiusi saranno predisposti a una continuativa e probabilmente maggiore perdita di pelo, dato che per lunghi periodi della giornata sono esposti a luce artificiale.

Cosa fare per la muta del cane? Spazzolare regolarmente il cane;

Fornire un'alimentazione equilibrata;

Utilizzare integratori alimentari, se necessario. Ci sono diverse cose che possiamo fare per aiutare il nostro cane a gestire al meglio la muta del pelo: la prima è sicuramente quella di spazzolarlo regolarmente, per rimuovere il pelo morto e prevenire grovigli, utilizzando una spazzola adatta. Anche l'alimentazione ha il suo peso e riuscire a mantenere una dieta equilibrata può sicuramente aiutare lui e noi, che dobbiamo gestire (se lo teniamo in casa) un'enorme quantità di peli ovunque. Il consiglio migliore che si può dare in questi casi però è quello di rivolgersi direttamente a un veterinario, che potrà non solo rispondere a tutti i nostri dubbi, ma anche indicare le migliori soluzioni alimentari, eventualmente accompagnate da degli integratori, per il loro benessere.

Quando preoccuparsi se il cane perde troppo pelo? Perdita improvvisa di pelo;

Pelle arrossata o irritata;

Prurito e leccamento eccessivo;

Cambiamenti nel comportamento o nell'appetito. Seppur esistono cani che perdono poco pelo, dobbiamo partire dal presupposto che si tratta di un fenomeno normale ma qualora la perdita risultasse eccessiva si rivela utile il contatto con uno specialista, soprattutto in caso il fenomeno si associ a prurito, arrossamento della cute o cambiamenti di comportamento. Nei casi più comuni potrebbe trattarsi di allergie, parassiti, dermatiti ma potrebbero essere sintomi di altre patologie. Senza agitarsi prima del tempo, è comunque opportuno sapere che in presenza di uno o più di questi segnali il consiglio è quello di consultare il veterinario per una valutazione medica accurata dell'eccessiva perdita di pelo.

Il cane fa la muta del pelo in inverno? Solitamente la muta avviene in autunno ma a causa del cambiamento climatico e dello stile di vita può traslarsi anche in inverno. Come detto, ci sono due periodi dell'anno durante il quale la muta si presenta nel cane come un processo naturale che, sebbene differente varia a seconda della razza, dell'età e delle condizioni dell'animale, serve a sviluppare un mantello più adatto alla stagione in arrivo. Sebbene la muta avvenga nelle "mezze stagioni", può capitare che si prolunghi anche all'inizio dell'inverno, fornendo al nostro cane un pelo più spesso, adatto a proteggersi dal freddo e a regolare la propria temperatura corporea.

Spazzola per muta del cane, come scegliere le migliori? Considera il tipo di pelo;

Controlla la morbidezza delle setole;

Usa spazzole di dimensioni e forma adatte. Una regolare cura del pelo del nostro cane non è affatto qualcosa da fare con superficialità, dato che spazzolarlo regolarmente è fondamentale per garantire un corretto ricambio e, di conseguenza, una condizione di maggior benessere nel nostro animale. Esistono in commercio spazzole di ogni tipo, forma e dimensione, ma ci sono delle indicazioni generali che possono essere seguite, che si basano sulla razza, sulla dimensione e sulle particolarità del pelo del nostro cane. È importante, ad esempio, non usare spazzole troppo grandi o dure su cani di piccola taglia, così come sarebbe utile usare spazzole specifiche per peli molto corsi, evitando così il rischio di graffiare la pelle del cane durante la spazzolatura. Esistono modelli per esemplari dalla pelle più delicata, guanti indossabili da usare come spazzola e altre ancora con funzionalità "2 in 1", che ti consentono da un lato di togliere i peli morti e con l'altro lato di lucidare il manto del tuo animale domestico. Prima di scegliere la spazzola quindi, considera le necessità del tuo animale e, in caso di dubbio, consulta il tuo veterinario o teoelettatore di fiducia.