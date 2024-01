Prima di proseguire con la lettura, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Il gatto è dotato di un cervello che elabora pensieri, semplici e basilari, ma è anche in grado di conservare la sua memoria. Se vuoi sapere di più su come funziona la memoria del gatto , continua a leggere.

Come funziona la memoria del gatto?

Episodica

Imitativa

Si basa sul piacere

Spaziale

Selettiva

A differenza del cane, la cui intelligenza è nota e conosciuta, l'intelligenza di un gatto funziona in modo leggermente diverso. Ma non per questo l'animale non è in grado di lasciare i suoi umani stupefatti. Infatti, il cervello del gatto non è poi tanto differente da quello degli esseri umani, sia dal punto di vista strutturale che per quello che riguarda la sua composizione.

Anche il gatto infatti è dotato di lobi frontali, lobi temporali, occipitali e parietali, oltre che della materia bianca e della materia grigia. I neuroni del gatto raccolgono e catalogano i suoi ricordi, andando a suddividerli in varie parti.

A far emergere i ricordi di un gatto sono gli stimoli esterni. L'apprendimento del felino gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo della memoria, la quale è legata di conseguenza al vissuto dell'animale. Interagendo con oggetti, persone o altri animali, il gatto impara e ricorda. Allo stesso modo, il felino apprende anche attraverso il classico meccanismo di imitazione. Non è raro vedere un gattino che imita la mamma e impara così a usare il tira graffi, per esempio.

Il gatto adulto ci osserva e, in qualche modo, impara i nostri comportamenti e prova ad imitarci entro un certo limite. Anche gli oggetti che lo circondano gli insegnano qualcosa e il gatto, interagendovi, apprende qualcosa da essi.

I veterinari concordano sul fatto che l'apprendimento del gatto si basa su un discrimine molto preciso: ciò che provoca loro piacere, e ciò che invece no. Su questo principio molto semplice, eppure piuttosto efficace, il gatto ricorderà la posizione della sua ciotola di cibo, o magari dove si trova la sua coperta preferita.