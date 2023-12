Come fare un albero di Natale a prova di gatto

I mici sono arrampicatori nati . In quanto discendenti del "primo vero gatto", il Proailurus, antenato preistorico del gatto, che aveva l'abitudine di arrampicarsi sugli alberi, i felini amano i luoghi alti e quindi potrebbero essere inclini a scalare l'albero di Natale. Le palline ed i festoni luccicanti non aiutano la situazione: se non altro, gli ornamenti sembrano solo giocattoli.

Innanzitutto, prima di allestirlo con luci e addobbarlo con decorazioni colorate, osservare come reagisce il proprio gatto alla presenza dell' albero disadorno , nella stanza adibita allo scopo. In questo modo, il gatto ha la possibilità di esaurire la sua curiosità nei confronti dell'albero di Natale e gli si lascia il tempo di perdere presto interesse (si spera). Dopo un'attenta valutazione, si potrà decidere quali precauzioni sono necessarie per proteggere il micio e , d'altro lato, le decorazioni natalizie .

Per i gatti, gli alberi di Natale appaiono probabilmente come giganteschi giocattoli scintillanti . Purtroppo, per i nostri felini domestici le decorazioni, le luci e altri ornamenti possono nascondere delle insidie e rappresentano talvolta anche un pericolo .

Gli oli, la linfa e la resina delle piante sempreverdi comunemente usate come alberi di Natale, ghirlande o altri addobbi possono essere velenosi per i gatti e i loro aghi possono causare problemi di digestione e lesioni allo stomaco. È improbabile, tuttavia, che il gatto ne ingerisca abbastanza da incorrere in un avvelenamento.

Il miglior albero di Natale per le case con gatti potrebbe essere quello sistemato in una stanza completamente interdetta ai felini durante il periodo natalizio.

Inoltre, nell'acqua stagnante, che può residuare nei sottovasi degli alberi naturali, può contenere batteri in grado di causare problemi gastrointestinali . Allo stesso modo, in presenza di un gatto in casa, vanno evitati gli additivi dell'acqua per prolungare la freschezza dell'albero poiché potrebbero contenere conservanti e fertilizzanti dannosi .

Ci sono diverse cose da tenere a mente quando si sceglie il proprio albero di Natale. Innanzitutto, nel caso si opti per vere e proprie piante recise , i gatti che ingeriscono resina o aghi di pino o abete possono avvertire nausea o lesioni allo stomaco . Chi ha mici inclini a sgranocchiare oggetti rischiosi, a loro off limits, dovrebbe prendere in considerazione un albero artificiale .

Un ostacolo efficace per tenere lontani i gatti dall'albero di Natale è il foglio di alluminio : poiché alla maggior parte dei gatti non piace il suono o la sensazione quando lo calpestano , si terranno a distanza dall'albero. Allo scopo, è sufficiente avvolgere interamente il tronco e la base dell'albero con un foglio di alluminio. Qualora si avesse un albero naturale, assicurarsi di coprire l'apertura del supporto pieno d'acqua con un foglio di alluminio, in modo che il gatto non sia tentato di bere .

Usare dei copricavi e fissarli al muro, dalla presa all'albero, con nastro adesivo per tenerli fuori dalla portata del gatto. Quando si decora l'albero, avvolgere le luci strettamente attorno al tronco dell'albero in modo che non siano così accessibili. Infine, non dimenticare di staccare le luci quando si va a dormire e prima di uscire di casa.

Fornire un supporto stabile all’albero

Nonostante tutti i migliori sforzi, il gatto potrebbe ancora riuscire ad avventurarsi dentro l'albero di Natale ed a far danni. Per questo, è importante che l'albero sia ben fissato a terra, in modo che il micio curioso non lo faccia cadere accidentalmente. Iniziare con un supporto per albero pesante o aggiungere pesi ad un supporto più leggero, per mantenere l'albero di Natale saldamente a terra. In alternativa, è possibile anche fissare il supporto dell'albero ad un pezzo di compensato pesante per mantenerlo sicuro.

Inoltre, assicurarsi di posizionare l'albero vicino ad una parete ed attaccare un filo sottile o una lenza da pesca trasparente alla parte superiore dell'albero per fissarlo al muro e/o al soffitto per assicurarsi che l'albero rimanga in posizione verticale.