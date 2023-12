Sappiamo che sono in grado di produrre melodie armoniose, con il loro canto che è considerato tra i più belli in natura . Generalmente il tutto avviene durante la stagione degli amori ma in cattività il canto può protrarsi anche tutto l'anno . Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Sentir cantare un canarino in casa propria è qualcosa di splendido ma non scontato. Al di là della bellezza di questi esemplari, in tanti li acquistano proprio per le loro doti canterine, eppure in alcuni casi questo splendido processo risulta interrotto.

I canarini non sono tutti uguali: ognuno ha le sue caratteristiche specifiche. Nonostante, in un modo o nell'altro, tutti cantino, esistono delle specie che lo fanno in maniera più frequente o melodiosa. Quelli che abbiamo appena elencato sono i cinque più importanti e ora approfondiremo insieme le loro caratteristiche.

Il Russian Singer è molto antico e vanta lo stesso ceppo ancestrale dei canarini tedeschi. Una storia che affonda le radici fino a tre secoli fa, proprio come l'Harzer Roller. Il suo canto è stato sviluppato grazie alle capacità mimiche di questo esemplare. Il suo canto è stato perfezionato attraverso l'uso di strumenti musicali, come organi e flauti.

Il canarino Timbrado è una delle specie più giovani, considerando l'incrocio avvenuto agli inizi del XX secolo. Il canto è squillante. Di certo il più alto di tutti. Ciò non vuol dire che non sia piacevolmente musicale. Geneticamente non si allontana molto dagli esemplari selvatici e si dice che il suo timbro ricordi quello delle nacchere spagnole. In questo caso è possibile anche sentir cantare un canarino femmina, volendo, anche se con minore bravura.

Il canarino Malinois è noto anche come Waterslager e il suo canto ricorda il gorgoglio dell'acqua di un fiume. Il suo repertorio vanta note alte e basse. Generalmente i suoni vengono emessi a becco chiuso, ma non mancano le eccezioni. Anche in questo caso il colore dominante è il giallo.

Ecco una piccola guida ai canarini che cantano. Per ascoltare cantare un canarino davvero intonato e melodioso si consiglia l' Harzer Roller . Melodie splendide e facilità di gestione come uccellino domestico. Il loro è un canto sommesso, che prevede il becco chiuso. Nella maggior parte dei casi sono caratterizzati da un piumaggio giallo lucente.

Ovviamente ogni specie ha il suo costo. I più "economici" sono sicuramente i canarini Harzer Roller, Malinois e Timbrado, che si trovano per altro facilmente in commercio in tutta Europa. Più impegnativo è il costo degli American e dei Russian Singer, che invece sono più difficili da trovare. Come abbiamo accennato i primi sono allevati particolarmente in America, mentre i secondi sono diffusi in Russia.

Porsi all'ascolto vuol dire anche comprenderne il sesso. È bene precisare, infatti, come soltanto il maschio del canarino canti . Il fatto che emetta quegli splendidi suoni, infatti, è parte del suo "arsenale" romantico, da sfruttare nella fase dell'amore per attirare le femmine. Queste ultime, invece, si limitano a un cinguettio.

Nella maggior parte dei casi per sentir cantare un canarino occorre attendere alcuni mesi dopo la sua nascita . Le tempistiche non sono esatte, così come per i bambini che iniziano a parlare. Generalmente si va dai 6 ai 9 mesi d'attesa . Raggiunta questa fase di maturazione, si avrà modo di sentirli "esibirsi".

Perché il canarino non canta?

Buona alimentazione;

Gabbia comoda;

Evitare i rumori forti;

Ascolto di altri canarini;

Cantare insieme.

Possono essere svariate le cause del mancato canto del proprio canarino, ma ecco alcuni consigli utili da seguire per riuscire a ottenere il risultato desiderato. Occorre prendersi cura dell'alimentazione del proprio uccellino, considerando come una salute precaria inficerà ovviamente le sue doti canore. Si consiglia una buona dieta a base di semi di canapa, avena o colza. Sarebbe il caso di cibarlo alla stessa ora, circa, così da sviluppare una precisa abitudine. È inoltre possibile premiare il canarino con frutta e vegetali. Differente il discorso per l'acqua, che dev'essere sempre a disposizione e non proposta a determinati orari.

Una gabbia troppo piccola per le dimensioni dell'uccellino avrà un impatto sul suo canto. Lo stesso dicasi nel caso in cui sia in condizioni pessime. Occorre lasciargli spazio di movimento e, in maniera frequente, liberarlo in giro per casa, approfittandone anche per pulire il suo spazio personale.

I canarini amano l'armonia, quindi tenerli lontano da rumori forti. Ascoltare del metal nella loro stanza non è consigliato, così come tenerli nei pressi di una finestra che dà su una strada trafficata. Per spronarlo al canto si potrebbe far ascoltare il verso di altri canarini della stessa specie. È un modo per stimolarlo, dopo aver creato i presupposti necessari seguendo i punti precedenti. Accompagnarlo nel canto, infine, ha di certo i suoi benefici. Si potrebbe così incitarlo ad apprendere più rapidamente alcune melodie.