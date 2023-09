Come fare il bagno al coniglio

Si può fare il bagno al coniglio ? Per prima cosa è essenziale sottolineare che parliamo di un animale molto pulito che dedica molto tempo alla toelettatura. Parliamo dunque di un pet che solitamente non ha necessità di essere lavato poiché provvede da solo alla propria igiene personale. Sulla questione ci sono diverse scuole di pensiero. Alcuni sono convinti che, come accade per i gatti, il bagnetto sia per il coniglio una fonte di stress, altri invece consigliano di effettuare almeno due o tre volte l'anno un lavaggio. In ogni caso è importantissimo seguire alcune regole e consigli utili per non commettere errori e salvaguardare la salute del tuo pelosetto .

Quando fare il bagno al coniglio

Il bagno al coniglio è necessario quando il tuo pelosetto non riesce in alcun modo a pulirsi da solo oppure è troppo sporco. Accade magari per i conigli che hanno impedimenti fisici oppure quelli anziani con problemi articolari. Le razze a pelo lungo inoltre tendono a imprigionare nel mantello lo sporco, per questo un aiuto potrebbe essere utile, soprattutto nel periodo della muta.

Il bagno a secco è consigliabile per i conigli giovani, in salute e senza problemi eccessivi di sporco. Si tratta infatti di un tipo di lavaggio poco traumatico per l'animale e che si realizza con prodotti specifici. Non dovrai fare altro che applicare la sostanza polverosa sul pelo, massaggiare e infine rimuovere tutto con una spazzola morbida. La polvere migliore per i conigli è quella di mais, sono invece da evitare i prodotti a base di talco, una sostanza che potrebbe irritare le vie respiratorie dell'animale. Se la polvere detergente non fosse abbastanza la pulizia andrà effettuata usando una bacinella d'acqua (oppure uno straccio imbevuto) e un detergente ipoallergenico. Sono consigliabili anche il bicarbonato e un sapone neutro.

Come preparare il bagno per il coniglio? La preparazione del bagno per il coniglio è importantissima, questo perché dovrà essere per l'animale un momento rilassante e di grande tranquillità. Prima di tutto prepara una bacinella piena d'acqua o il lavandino, poi armati di pazienza. Non dovrai infatti forzare in alcun modo il coniglio a entrare in acqua. Accarezzalo e coccolalo per tranquillizzarlo con dolcezza. L'acqua dovrà essere sempre tiepida e a temperatura ambiente, dunque sarebbe meglio effettuare questa operazione nel periodo primaverile. I conigli hanno una pelle particolarmente sensibile, dunque sarebbe meglio non usare bagnoschiuma o shampoo che non siano specifici.