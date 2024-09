Come far mangiare lentamente il gatto?

Come abituare il gatto a mangiare lentamente? Molti gatti hanno il vizio di mangiare in modo molto rapido la propria pappa per una serie di motivi psicofisici. È possibile suddividere i pasti in più tranche, usare ciotole anti-ingozzamento o adottare altre tecniche, anche suggerite dal veterinario, per impedire al gatto di ingurgitare troppo cibo tutto insieme.

Perché il gatto mangia troppo velocemente? Problemi comportamentali;

Patologie come l'ipertiroidismo;

Presenza di altri animali in casa. Sono diversi i motivi che possono spingere i gatti a mangiare molto rapidamente; seppur molti proprietari lamentino l'inappetenza dei gatti ci sono anche altre famiglie in cui il problema è l'esatto opposto. Tra le cause principali ci potrebbe essere la competizione per il cibo: se vive con altri animali, sentendosi minacciato o temendo l'intervento di altri gatti è tentato di consumare più rapidamente il proprio pasto. Anche la natura comportamentale non va sottovalutata: Alcuni gatti sviluppano abitudini alimentari scorrette fin dalla giovane età. Ad esempio, i gattini che sono stati svezzati troppo presto o che non hanno ricevuto abbastanza nutrimento durante i primi mesi di vita possono crescere con un rapporto problematico con il cibo. Va fatto un check di eventuali problemi di salute: alcune condizioni mediche vanno ad impattare significativamente sulla sensazione di appetito del gatto, spingendolo a questo comportamento scorretto. Ne è un esempio l'ipertiroidismo felino: se si sospetta questa tipologia di causa, consultare il proprio veterinario è essenziale. Se il tuo gatto mangia sempre e non prende peso, oppure risulta in sovrappeso, fare dei controlli è importante.

Come educare il gatto a mangiare lentamente? Utilizzare una ciotola antingozzamento;

Dividere il cibo in piccoli pasti più frequenti;

Utilizzare dispenser di cibo con timer;

Cambiare il tipo di cibo e l'alimentazione;

Creare un ambiente per i pasti in cui si senta più tranquillo. Se desideri educare il tuo gatto a mangiare più lentamente ci sono alcuni consigli che possiamo darti. Parti acquistando una ciotola antingozzamento, appositamente progettata per rallentare l'introduzione di cibo in gola ottenendo tutti i benefici desiderati. Nonostante molti suggeriscano di lasciare una ciotola di croccantini sempre a disposizione, una buona idea potrebbe essere fornire al gatto più pasti di piccola dimensione ma con una maggiore frequenza. Qualora fossi fuori casa, potresti farti aiutare dai moderni dispencer di cibo con timer. Se il tuo gatto mangia velocemente a causa di ansia o stress, crea un ambiente tranquillo durante i pasti: evita rumori forti o la presenza di altri animali che sono causa di competizione. In questo modo sarà più rilassato e propenso a godersi il pasto. Qualunque metodo tu scelga, è importante introdurre i cambiamenti gradualmente. I gatti possono essere molto sensibili alle modifiche nella loro routine, quindi apporta piccoli cambiamenti uno alla volta per evitare di stressarli.

In che orari dare da mangiare al gatto? Dipende se si tratta di un cucciolo o di un gatto adulto;

Un gatto adulto dovrebbe mangiare tendenzialmente 2 volte al giorno;

Meglio proporre cibo al mattino e poi all'ora di cena. Secondo gli esperti, un cucciolo fino allo svezzamento ha bisogno di un apporto di cibo maggiore richiedendo circa 3 porzioni al giorno più qualche spuntino. L'alimentazione del gatto cambia con l'età adulta soprattutto se vive in casa e ha quindi uno stile di vita più sedentario; dovrà calare le proprie porzioni a solo 2 volte al giorno, indicativamente circa 40 grammi di umido per kg corporeo.

Come usare la ciotola anti ingozzamento per il gatto? Scegli un modello della giusta dimensione;

Prediligilo di materiali sicuri;

Mantieni una corretta igiene della stessa;

Introducila proponendo un cibo che il gatto ama molto. Usare una ciotola anti-ingozzamento per il tuo gatto è un'ottima soluzione per ridurre la velocità con cui mangia e prevenire problemi digestivi. La prima cosa da fare è sceglierla adeguata. Preferiscine una della giusta misura e soprattutto di materiali sicuri e idonei o certificati. Altrettanto raccomandata è l'igiene che dovrà essere mantenuta altissima in modo che l'animale apprezzi l'oggetto e soprattutto che possa entrare in contatto con un prodotto igienizzato e sicuro. Non serve un'introduzione graduale ma per far avvicinare il gatto e digerire il cambiamento, il suggerimento migliore è quello di provare con un cibo che ama molto: così, attirato dal profumo, inizierà a sperimentarne l'utilizzo.