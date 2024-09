Come far mangiare lentamente il cane?

Come evitare che il cane mangi troppo velocemente? Il problema del cane che mangia troppo velocemente il suo cibo può essere in alcuni casi risolto con una apposita ciotola anti-ingozzamento, ovvero una ciotola pensata per impedire al cane di raggiungere tutto il cibo con una sola boccata. A questo punto però è altrettanto importante capire il motivo per cui lo fa, anche con l'aiuto di un comportamentalista, e aiutarlo a superare questa brutta abitudine.

Cosa fare se il cane mangia troppo velocemente? Utilizzare ciotole anti-ingozzamento;

Capire il motivo per cui agisce in questo modo. Esistono in commercio delle ciotole chiamate appunto "anti-ingozzamento", e pensate per risolvere, o comunque dare sostegno, a tutti i padroni che si trovano in casa un cane che tende a mangiare molto in fretta il suo pasto. Detto ciò, è importante anche capire il motivo per cui il cane mangia così voracemente: potrebbe trattarsi di una diagnosi al di sopra delle tue possibilità, e non dovresti avere paura di parlarne con un veterinario comportamentalista. In questo modo sarà più facile aiutarlo a superare quello che per lui è un momento molto complicato di gestione dello stress, della rabbia o di un problema di salute.

Perché il cane mangia con voracità? Ha avuto esperienze negative con il cibo;

È sottopeso;

Soffre di ansia;

Ha paura che il cibo gli venga portato via;

Soffre di una malattia metabolica (diabete o ipertiroidismo, per esempio). Molto spesso, il cane che mangia tanto velocemente lo fa per evitare che il cibo gli venga sottratto da un altro animale più veloce di lui. Accade per esempio negli animali che, in qualche modo, hanno avuto esperienze negative durante il momento del cibo. Potrebbe essere successo in canile o in una casa dove sono presenti tanti animali che tendono a rubarsi la ciotola a vicenda. In altri casi, il cane soffre di ansia per motivi ambientali legati a quello che sta vivendo: potrebbe essere un comportamento del padrone che non lo mette a suo agio o un nuovo ambiente a cui non si è ancora abituato. Ancora, il cane potrebbe essere affetto da una patologia metabolica, ma solo un veterinario che abbia effettuato i dovuti controlli può formulare una diagnosi a riguardo. In altri casi, un cane sottopeso potrebbe ingozzarsi di cibo perché, banalmente, ha fame. In questa situazione è importantissimo evitare che l'animale mangi troppo in fretta, perché esistono rischi collegati all'abbuffata. In ogni caso, se il cane soffre di ansia o stress durante il momento del cibo, bisogna parlarne con il veterinario e cercare di risolvere il problema alla base.

Cane che ha mangiato troppo: quali sono i sintomi? Aria nello stomaco;

Conati o vomito;

Diarrea;

Salivazione eccessiva;

Disordini digestivi temporanei;

In alcune razze, si può verificare la torsione gastrica;

Sovrappeso e obesità. Un cane che mangia velocemente e con foga, specie se accade con puntualità ad ogni pasto, rischia di incorrere in problemi gastrici che potrebbero acuirsi e aggravarsi col tempo che passa. Ingurgitando velocemente il cibo, l'animale inghiotte anche parecchia aria, provocandosi meteorismo e in alcuni casi il vomito. Nel peggiore dei casi, la torsione gastrica si verifica quando l'apparato digerente si attorciglia, provocando dolore e inappetenza o letargia nel cane: si tratta di un problema che non può essere risolto a casa e che deve essere trattato da un veterinario competente.

Come funziona la ciotola anti ingozzamento per il cane? Funziona come antistrozzo;

Fa in modo che l'animale mangi più lentamente;

Tiene a bada lo stress nel momento del pasto. La ciotola anti-ingozzamento, nota anche come ciotola antistrozzo, è uno strumento che può aiutare molto il cane a mangiare più lentamente. Si tratta di una ciotola di plastica dentellata morbida dove il cibo, se spinto tra queste superfici, richiede più tempo per essere estratto dalla bocca e dalla lingua del cane. In questo modo, volente o nolente, il cane sarà costretto a mangiare più lentamente. Le ciotole per mangiare più lentamente funzionano sia con il cibo solido (es: crocchette) che con quello umido, e garantiscono risultati eccellenti. Detto ciò, anche se ci si è procurati una ciotola del genere, è sempre importante comprendere le cause per cui il cane si abbuffa. In alcuni casi infatti, specialmente se il cane soffre di stress durante i pasti (perché per esempio ha paura che il cibo gli venga portato via o rubato), queste ciotole tendono ad acuire il problema, aggiungendo anche la componente della frustrazione.

Cosa fare se il cane si ingozza? Acquistare una ciotola anti-ingozzamento da utilizzare ad ogni pasto;

Spargere il cibo su una superficie piatta (es: un vassoio) in maniera che il cane impieghi più tempo a mangiare;

Dividere il cibo il più pasti (mantenendo la dose complessiva identica), in maniera che possa mangiare poco alla volta;

Parlare con un veterinario comportamentalista per escludere eventuali patologie e aiutare il cane ad affrontare le cause somatiche.