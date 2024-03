Nel frattempo ricorda che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Se vuoi sapere come si fa a far convivere due conigli , dunque, continua a leggere.

Il coniglio è un animale gregario che potrebbe apprezzare la compagnia di un altro animale , non necessariamente della stessa razza , ma di certo della stessa specie. Per rendere la convivenza più serena per tutti, però, è importante seguire alcune regole.

Come far andare d'accordo due conigli?

Acquistali insieme e della stessa età

Se non si conoscono, non liberarli subito insieme

Più giovani sono, più sarà facile vadano d'accordo

Fai in modo che si vedano senza toccarsi

Scambia ciotole e giochi per l'odore

Pianifica un primo incontro sicuro

Il modo più sicuro per far andare d'accordo due conigli è quello di inserirli in casa nello stesso momento, acquistandoli insieme. In questo modo per loro sarà più facile capire che devono dividersi lo spazio, accettando la territorialità come dato di fatto.

Se possiedi già un coniglio e vuoi adottarne un altro per fargli compagnia, devi sapere qualcosa in più. Non basta semplicemente liberarli nella stessa stanza o nella stessa conigliera: dovrai fare in modo che i due animali comprendano di non essere una minaccia l'uno per l'altro.

Il coniglio, per sua natura, tende ad essere un animale molto territoriale. Aggiungendo un abitante alla casa, all'improvviso, c'è il rischio concreto che i due animali se le diano di santa ragione per stabilire chi tra abbia più diritto a rimanere.

Il primo contatto diretto dovrebbe avvenire dopo qualche giorno (almeno una settimana) di vicinanza senza contatto fisico. Potrebbe avere senso costruire due recinti separati, o magari inserire una gabbietta con il coniglio nuovo con all'interno fieno e acqua a sufficienza. Fai in modo che i due conigli si vedano ma non possano toccarsi: in questo modo impareranno a tollerarsi a vicenda.

A questo punto può valere la pena scambiare ciotole e giocattoli, in maniera da far conoscere l'odore l'uno dell'altro, e farvi prendere familiarità.

Nel momento in cui la presenza di un altro coniglio smette di essere fonte di stress, puoi pianificare un primo incontro: falli uscire dalla gabbia per farli incontrare in un territorio neutrale. Lascia che si annusino e tollera le piccole aggressioni, almeno finché il gioco non diventa pericoloso.