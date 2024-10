Come far fare amicizia a due gatti? Quanto ci vuole?

Se vuoi sapere come far conoscere due gatti , continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Stai cercando un modo per introdurre un nuovo gatto in casa e vorresti sapere tutto quello che c'è da sapere su come farli incontrare in sicurezza?

Quanto tempo ci vuole per far fare amicizia a due gatti?

2-3 settimane.

I gatti sono animali territoriali che amano i loro spazi. Pertanto, potrebbe essere necessario un po' di tempo per far accettare a un micio di non essere più l'unico sovrano del castello: in linea generale è consigliabile farli incontrare con tutto il tempo necessario per conoscersi, e con alcuni specifici accorgimenti pensati perché non arrivino ad accapigliarsi.

Normalmente è verosimile aspettarsi che ci vogliano circa 2-3 settimane di tempo perché un gattino nuovo si senta davvero a casa quando c'è un altro gatto nel grande schema. Non è una regola assoluta: alcuni gatti potrebbero impiegare molto meno tempo per adattarsi, mentre altri potrebbero richiedere tutto il vostro tempo e la vostra pazienza per raggiungere un livello accettabile di coesistenza, se non proprio di convivenza.

Nel lungo periodo, due o più gatti tenderanno ad apprezzare la compagnia altrui. La scelta di introdurre un nuovo gatto nello schema, dunque, non è da prendere sotto gamba, ma di certo pagherà nel tempo. Il gatto ama la sua indipendenza ma è anche un animale sociale, e se lavori tutto il giorno troverà sollievo nel sapere di avere un compagno felino. Il più delle volte.