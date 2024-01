Far conoscere due cani: come fare? Se stai pensando di accogliere in casa un secondo cane, è molto importante che l'incontro, l'avvicinamento e i primi momenti di convivenza vengano fatti secondo alcune regole precise. Se desideri anche solo sapere come far conoscere due cani senza traumi, continua a leggere. Prima di proseguire, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Come si fa a far fare amicizia a due cani? Assicurati che il territorio del primo contro sia neutrale

Non lasciar traspirare segni di agitazione

Evita che un cane si trovi dietro un recinto e l'altro no

Attenzione ai segnali di aggressività o stress

Evita di portare giocattoli o proprietà dell'uno o dell'altro cane

L'incontro deve durare il tempo giusto e ripetersi più volte

Tieni entrambi i cani al guinzaglio

Castrazione e sterilizzazione possono cambiare gli equilibri La prima cosa da sapere quando si parla di amicizia tra cani è ciò che riguarda la loro capacità effettiva di socializzare. Un cane che socializza è un cane abituato alla presenza di altri animali, che conosce la gerarchia e ha ricevuto un'educazione al contatto, anche con i propri simili. Per Iniziare col piede giusto, occorre che i cani socializzino sin da cuccioli. Se due cani già adulti e ben equilibrati si incontrano per la prima volta, dovrebbero poterlo fare "ad armi pari". Nel senso che nessuno dei due dovrebbe trovarsi dietro una recinzione, e il padrone dovrebbe astenersi dal portare giocattoli o coperte di proprietà di uno o dell'altro animale. Il padrone, o i padroni di due cani che si incontrano per la prima volta, dovrebbero riuscire a manifestare calma e rilassatezza. Il cane è perfettamente in grado di fiutare paura o stati d'animo inquieti, e potrebbe decidere che è giunto il momento di prendere le tue difese. Se è la prima volta che i due animali si incontrano, è importante che il contatto duri solo pochi minuti, e tenendo massimo livello di attenzione sui livelli di aggressività. Già, ma come si capisce se due cani mostrano segni di ostilità o comunque non vanno d'accordo?

Come capire se due cani non vanno d'accordo? I cani si guardano negli occhi, in piedi su due zampe

Uno dei cani ha la coda tra le gambe

Un cane cerca il contatto con il padrone, l'altro no

Osserva il movimento delle orecchie

Uno dei cani prova a mordere l'altro alla schiena o peggio ancora al collo

I cani ringhiano e si abbaiano manifestando postura aggressiva Stress e aggressività non sono la stessa cosa, ma quando uno dei cani inizia a scoprire i denti, abbaiare rabbiosamente o magari a nascondersi con la coda tra le gambe, è giunto il momento di accettare che per il momento non c'è feeling.

Come far andare d'accordo un cane adulto e un cucciolo? Nel caso in cui uno dei due cani sia un cucciolo, la questione è leggermente diversa. Lasciate perdere l'incontro in terreno diplomatico neutrale e in campo aperto e optate innanzitutto per la sicurezza e i vaccini del cucciolo. In secondo luogo, valutate la capacità di socializzazione del cane adulto: si tratta di un animale territoriale, o magari invece è socievole ed equilibrato? Se in passato hai visto il tuo cane adulto indulgere in giochi e divertirsi con altri cani senza mai fare del male a nessuno, potresti avere davanti un cane predisposto a un nuovo membro a quattro zampe della famiglia. Non è detto, però: il punto è che il cucciolo non verrà incontrato fuori dalle mura di casa, ma dentro. E qui i codici di socievolezza canina cambiano un po'. Rispondere onestamente a questa domanda è la chiave del successo del primo incontro tra cucciolo e adulto. Ogni rapporto è unico nel suo genere. Ci si potrebbe aspettare più indulgenza da parte di un adulto nei confronti di un cucciolo, ma non è sempre il caso. Evitiamo di dare troppe attenzioni al nuovo arrivato e dividiamole equamente. Inoltre, nei primi tempi, sorvegliamo costantemente i due animali e come si comportano.

Come introdurre un cane in casa con un altro cane? L'incontro deve tenersi in presenza di due umani

Meglio se il nuovo cane è con un amico e non con un familiare

Trovare il giusto tempo a disposizione

Predisporre in casa uno spazio adatto

Fornire loro le stesse cose in pari misura: giochi, coccole, passeggiate

Evitare ogni fonte di gelosia

Far avvicinare due cani maschi Tieni in considerazione la presenza di problemi ormonali

Tieni presente eventuali problemi di salute

Leggi il linguaggio del corpo del cane

Addestra il cane ai comandi di base. Far conoscere due cani maschi non è impossibile: basta tenere presenti i succitati criteri e, in più, fare attenzione specie se ci sono squilibri d'età. Un cane giovane potrebbe essere più portato a sottomettere un cane vecchio e ciò potrebbe creare problemi: fate sempre attenzione al linguaggio del cane e preverrete qualsiasi problema.

Far convivere due cani dominanti Il cane dominante è un animale che ha autoproclamato la sua attitudine al comando tra i quattro zampe di casa. Se i due cani di casa sono dominanti, la tensione potrebbe essere sempre dietro l'angolo. Non importa se si tratta di un cane femmina e un maschio: il cane di natura dominante potrebbe passare dalla scaramuccia all'atto di violenza per dimostrare supremazia. E quando accade c'è poco da fare. Gli equilibri nei rapporti tra due cani possono cambiare con il tempo e l'addestramento, ma non è detto. Se hai mai letto gli annunci di diversi canili, troverai che molti cani cercano case "senza altri cani", "che non gradiscono cani di un certo sesso" o altri animali. Si tratta di animali dominanti che potrebbero prevaricare gli altri. Insomma: se non si trova un modo per farli convivere, potrebbe essere necessario un allontanamento permanente. Prima di arrivare a questo, è meglio parlare con un buon addestratore cinofilo.