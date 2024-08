Come fanno i cani a ritrovare la strada di casa?

Perché i cani riescono a ritrovare la strada di casa? I cani riescono a ritrovare la strada di casa anche a chilometri di distanza usando il proprio senso dell'orientamento. Una facoltà che deriva dalla capacità di sfruttare il campo magnetico terrestre e l'olfatto per creare una sorta di mappa mentale dei luoghi.

Come fanno i cani a tornare a casa? Usando l'olfatto. Il tartufo è un organo indispensabile per i cani che viene usato per creare delle mappe odorose della zona in cui vivono. L'olfatto di questi animali – come è noto – è particolarmente sviluppato e viene sfruttato per realizzare delle mappe olfattive mentali, sfruttando il movimento delle varie masse d'aria.

Cosa fare se il cane si perde? Mantieni la calma;

Esplora l'area;

Contatta gli enti competenti;

Crea un annuncio e diffondilo. Se il cane è scappato la prima cosa da fare è mantenere la calma. Il più delle volte, infatti, l'animale si trova nelle vicinanze. Perciò fermati e inizia a chiamarlo. Resta nelle vicinanze del luogo in cui l'hai visto l'ultima volta, continuando a chiamarlo, poi, a poco a poco, allarga il raggio d'azione. Il passo successivo è quello di contattare gli enti competenti. Segnala subito lo smarrimento al canile civico della ASL, rivolgendoti alla Polizia Municipale. Se nella zona in cui si è perso il tuo cane non è presenta un canile, dovresti segnalare lo smarrimento al Servizio Veterinario della ASL che competente nel territorio. Il cane si è smarrito nel bosco? Allora chiama subito i Carabinieri Forestali. Ricordati inoltre di contattare l'anagrafe canina: in questo modo chi troverà l'animale scoprirà che il cane è stato smarrito e potrà rintracciare il proprietario. In seguito crea un annuncio di scomparsa. Indicando la data in cui si è perso e il luogo. Aggiungi anche le caratteristiche fisiche (e magari dettagli per riconoscerlo) e una foto nitida. Non dimenticare il numero di microchip e i dati per contattarti. Diffondi l'annuncio alle associazioni e al vicinato, usando anche i social per raggiungere più persone possibili.

Come si orientano i cani? Sfruttando il campo magnetico terrestre;

Con la scouting run;

Tramite l'olfatto. Secondo alcuni studi il cane riuscirebbe ad orientarsi sfruttando il campo magnetico terrestre. Questi animali sono particolarmente sensibili a tale fattore, così tanto che per fare i bisogni tendono a orientarsi da nord verso sud. Questo allineamento è essenziale per il cane anche per comprendere in che posizione si trova rispetto a differenti punti. In altri casi i cani si orientano usando la scouting run, una tecnica che consente all'animale di crearsi una conoscenza del territorio usando una sorta di mappa mentale, costruita durante le sue esplorazioni e accumulando varie esperienze. Ciò accade, ad esempio, quando vediamo il cane, lungo un percorso, fermarsi e compiere una rapida corsa di 20 metri circa (proprio sull'asse nord-sud), ripartendo poi verso un'altra meta. Questo comportamento serve a dare all'animale un riferimento geografico e capire dove andare, fornendogli una sorta di bussola. Proprio come fanno i lupi per tornare alla tana, anche i cani riescono a raggiungere casa usando l'olfatto. Di solito dunque percorrono a ritrovo il percorso che hanno già fatto, seguendo le tracce odorose che hanno lasciato. Questo comportamento viene denominato traking.