Certamente, per comprendere al meglio le sue emozioni e il suo stato d'animo, è necessario conoscerlo : sapere interpretare correttamente il suo linguaggio verbale e non verbale. Ecco perché, quando si decide di adottare un animale per la prima volta, è fondamentale circondarsi di persone competenti in materia: veterinario ed etologo esperti in comportamento felino in primis.

Si chiama amico a quattro zampe per diversi motivi e l'empatia è uno di questi. Ma come fa il gatto a capire che stai male ? Ormai diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che ne è in grado. Riesce a percepire le informazioni dell'ambiente che lo circonda e degli esseri viventi che lo abitano, bipedi compresi.

I gatti sentono se stai male: le emozioni che percepiscono

Partendo dal presupposto che i gatti provano queste emozioni con certezza (mentre su altre ci sono ancora in corso delle ricerche volte a fare chiarezza), si può star sicuro che siano anche in grado di percepire il malessere psicologico e fisico di coloro che considerano famiglia. Non accade con tutti - e non allo stesso modo, non con la stessa intensità – ma certamente succede con chi è stato in grado di istaurare un rapporto sincero e profondo con loro. I proprietari di felini confermeranno.

Ma, per i più scettici, quelli che ripetono sempre "se non vedo non credo", oltre che l'adozione di un pet, si consiglia di approfondire le gli studi a supporto. In questo modo possono comprendere come fa il gatto a capire che stai male. In particolare, un esperimento condotto con i felini e i loro esseri umani di riferimento dimostra come i quattro zampe siano in grado di riconoscere i segnali facciali e le posture che i bipedi assumono quando provano rabbia e felicità. In primo luogo verso coloro che conoscono maggiormente, poi anche verso gli estranei. Inoltre, questi straordinari animali – calati in un contesto verbale che esprime emozioni negative e positive – hanno dimostrato di comprendere anche i segnali vocali.