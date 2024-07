Come evitare il surriscaldamento dell'acquario in estate?

Per evitare il surriscaldamento dell'acquario in estate occorre evitare di posizionare la vasca in prossimità di una vetrata . In caso di contatto diretto, la luce andrebbe schermata con la chiusura parziale delle persiane.

Un chiller per acqua invece consente di garantire una temperatura più bassa e costante. Si sfruttano un compressore e un condensatore per raffreddare l'acqua. Sul fronte delle soluzioni fai da te, invece, segnaliamo la bottiglia di ghiaccio (da coprire con un panno, per evitare danni), da porre all'interno dell' acquario . Un rimedio momentaneo, in attesa di provvedere a un differente sistema a lungo termine. Concludiamo con lo schiumogeno , che sfrutta l'evaporazione dell'acqua per raffreddare l'ambiente.

Il ventilatore per acquario è la soluzione più semplice, immediata ed economica per raffreddare l'acqua della vasca . Di fatto il dispositivo soffia aria fresca, abbassando la temperatura di svariati gradi.

I coralli , ad esempio, deperiscono e muoiono sopra certe temperature. L'assenza di vegetazione, però, non esclude problematiche. L'innalzamento della temperatura, in una vasca con soli pesci, è inversamente proporzionato alla quantità di ossigeno a disposizione.

Si ricorda invece che tenere il coperto aperto è una soluzione soltanto parziale, così come l'aggiunta di un contenitore con acqua ghiacciata. Quest'ultimo metodo, inoltre, potrebbe essere dannoso per le specie di pesci particolarmente suscettibili ai repentini sbalzi di temperatura.

Usare un refrigeratore per mantenere l'acqua dell'acquario fresca è una soluzione tanto efficace quanto costosa . Generalmente si sfrutta questo metodo per vasche marine e di barriera, che richiedono un controllo della temperatura molto attento.

Differente il discorso in caso di acquario tropicale d'acqua dolce . Sarebbe il caso di non superare quota 27-28°C . Ciò vale anche per quelli marini, a dire il vero. Una semplice vasca ad acqua dolce , invece, si attesta tra i 24-26°C . Infine, quando si parla di un acquario con pesci neon , la temperatura può oscillare tra i 20 e i 25°C .

È importante abbassare la temperatura dell' acquario d'estate ma, al tempo stesso, lo è conoscere i gradi necessari per specie di pesci presenti. La temperatura della vasca per guppy dev'essere tra i 23 e i 26°C .

Si può raffreddare l'acquario con il ghiaccio?

Andare alla ricerca di metodi rapidi per raffreddare l'acqua dell'acquario in estate può far incappare in un suggerimento errato. Il riferimento va all'inserimento di cubetti di ghiaccio in vasca. Una teoria che qualcuno, in forum di vario tipo, ancora porta avanti erroneamente.

Il principale rischio, in casi del genere, è quello di introdurre potenziali sostanze inquinanti del delicato habitat creato. Basti pensare ai metalli pesanti, considerando come l'acqua usata per preparare i cubetti di ghiaccio sia quella del rubinetto.