La regola generale da seguire è che non bisogna dare cibo troppo caldo o troppo freddo al nostro cane , così da salvaguardare non solo il suo benessere intestinale ma anche quello generale, evitando un contrasto eccessivo tra la temperatura corporea e quella esterna.

Possiamo usare anche cibi freschi come verdure cotte (carote, zucchine, spinaci) e piccole quantità di frutta (ad esempio pere, banane o mele, senza semi e senza abusarne data la dolcezza), che sono generalmente alimenti sicuri per la maggior parte dei cani.

Se però abbiamo tempo e voglia possiamo anche optare per altre soluzioni, preparando il pasto al nostro cane . La prima scelta ricade, ovviamente, su carne e, in alternativa, pesce. La carne più indicata, in particolare, è quella magra cotta (bovina, ovina o suina, senza ossa e grassi) .

Partiamo dal dire che i croccantini di buona qualità restano sempre una buona soluzione, ma possono essere alternati e integrati anche con alimentazione umida sempre di qualità. C'è poi da dire che esiste una categoria di cibi per i cani definita "superfood" , considerata ottima per l'alimentazione del cane.

Come e quando dare il cibo freddo al cane?

La risposta più semplice, che può andare bene per ogni situazione è: mai. Potrebbe certo capitare di non poterne fare a meno, ma l'importante è che si tratta di un'occasione particolare e non della norma.

Se, ad esempio, conserviamo il cibo umido in frigo, dobbiamo far mangiare il nostro cane prima di lasciarlo solo per qualche ora e ci siamo dimenticati di mettere la scatoletta fuori dal frigorifero, possiamo comunque versarla nella ciotola.

È importante, in primis, non considerare i nostri animali come degli esseri incapaci di prendere decisioni per il loro benessere. Non è infatti improbabile che il nostro cane, dopo qualche boccone, decida autonomamente di lasciar arrivare il proprio cibo alla giusta temperatura.

Soprattutto con l'estate la tentazione di dare da mangiare qualcosa di freddo al nostro cane è forte, ma, in ogni caso, se possiamo evitare di servire al nostro animale domestico del cibo freddo di sicuro non rischiamo di cadere in errore.